Nesen pasaules plašsaziņas līdzekļi vēstīja par to, ka Ķīna veikusi kārtējos sekmīgos izmēģinājumus saistībā ar nosēšanas uz Mēness moduļa (“Lanyue” jeb “Apskaujot Mēnesi”) pārbaudi imitēta Mēness pievilkšanās spēka testos. 

Nav grūti iedomāties, cik lielu satraukumu tas radījis vēl nesenajos absolūtajos monopolistos šajā jomā, proti, amerikāņos, jo visi vairāk nekā skaidri apzinās, ka ķīnieši gluži reāli var apsteigt amerikāņus sacensībā par to, kurš tagad pirmais iespēs izkāpt uz Zemes pavadoņa

ASV nekad nedrīkst būt otrajā vietā

Populārais amerikāņu kosmosa tematikas apskatnieks Ēriks Bergers operatīvi publicēja rakstu, apgalvojot, ka Ķīna šajā jomā gluži reāli apsteigs ASV jau šajā desmitgadē. Savu pozīciju viņš pamatojis ar to, ka “patlaban nemaz nav iespējams secināt kaut ko citu”. Vēloties palikt anonīms, kāds augsta ranga amerikāņu speciālists, kurš saistīts ar ķīniešu Mēness programmas izspiegošanu, Bergeram paudis vēl “satraucošākas” (tieši tā – un nevis lielākajai daļai cilvēces iepriecinošas!) prognozes: ar tādu izcelšanos ķīnieši pasaulei apliecināšot, ka amerikāņi arī šajā jomā nemaz nav tik spēcīgi, kā paraduši pašpasludināt, ka šobrīd viņi nav spējīgi kaut vai tikai atkārtot to, ko izdarījuši pagājušā gadsimta 60. gados...

