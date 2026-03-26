Mūsdienās aplūkotas vairākas versijas saistībā ar to, kas īsti pamudināja skandināvu vikingu vīriešus 8. gadsimta beigās pēkšņi uzsākt tik ļoti bīstamos uzbrukumus kaimiņu un pat ļoti tālām valstīm. Daži no šiem iemesliem varētu izklausīties lielā mērā dīvaini, katrā ziņā negaidīti.

Tas varēja būt kosmisko enerģiju grūdiens

Oficiālā vēsture to visu skaidro saistībā ar iesākušos tradicionālās klanu jeb dzimtu iekārtas sabrukumu. Proti, no dzimtas aizvien vairāk radušos ģimeņu priekšā pavērās jauna un ļoti būtiska problēma – visnotaļ banālā veidā visiem vairs nepietika zemes, un tas nozīmēja, ka ir apdraudēta iespēja saražot sev nepieciešamo daudzumu pārtikas. Tieši tas tad arī it kā esot pamudinājis vikingus doties tālos sirojumos pāri jūrām.

Tiesa, virknei mūsdienu pētnieku šajā aspektā ir arī tā dēvētie alternatīvie skatījumi, un viena no tādām teorijām pauž, ka kosmiskā un dabas enerģija var uzkrāties un noraidīties veseliem cilvēku kolektīviem, tādējādi raisot tajos gluži pārdabisku aktivitāti. Tādu enerģijas pāriešanu no dabas uz cilvēkiem dēvē par “pasionāro grūdienu”, un tieši tāds grūdiens atsevišķu pētnieku ieskatā 8. gadsimta beigās noticis Skandināvijā.

