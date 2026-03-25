Kartupeļa dzimtene ir Dienvidamerika, kur to sāka kultivēt pirms aptuveni deviņiem tūkstošiem gadu, un ir zināms, ka tas sācies mūsdienu Bolīvijas teritorijā. Eiropā šis dārzenis 16. gadsimtā vispirms nonāca Spānijā, kontinenta ziemeļos – nākamajā gadsimtā. 

Zīmīgi, ka sākotnēji kartupeli Eiropā uztvēra tikai kā dekoratīvu un pat indīgu augu, tā reālo kā pārtikas produkta vērtību spēja novērtēt tikai 18. gadsimtā, un tas noticis, pateicoties franču agronoma Antuāna Ogista Parmantjē pūliņiem.

2024. gadā, pētot šķirnes Solanum jamesii genomu, pētnieki noskaidroja, ka Ziemeļamerikā pilnībā neatkarīgā ceļā kartupeli “pieradināja” indiāņi no hopi, pueblo, apaču, teva un vēl dažām citām ciltīm, lai gan pašas kartupeļu līnijas izcelsme joprojām palikusi nenoskaidrota. Izanalizējot 128 savvaļas kartupeļa, tomāta un Dienvidamerikas auga Etuberosum gēnu ķēdītes, Ķīnas Lauksaimniecības zinātņu akadēmijas pētnieki Sanvena Huanga vadībā noskaidroja skaidri izteiktas 107 Petota sugu, kam pieder arī kartupelis, hibrīdās izcelšanās pēdas. Proti, visas Petota sugas, ieskaitot gan savvaļas, gan kultivētās, ir ar jauktu genoma ķēdīti, kas iegūta no abām vecāku līnijām. Savukārt auga bumbuļu veidošanās saistīta ar pamīšus gēniem, kas mantoti no tomāta un Etuberosum priekštečiem.

