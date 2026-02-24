Viena no dramatiskākajām epizodēm no seno jūdu leģendām sakompilētajā kristiešu Bībelē ir vēstījums par pilsētām Sodomu un Gomoru, kuras par iedzīvotāju neķītrajiem miesiskajiem grēkiem Dievs noslaucīja no zemes virsas. Bet, iespējams, tā nemaz nav aprobežotu senatnes prātu izfantazēta leģenda. Mūsdienu arheologi, veicot izrakumus Nāves jūras piekrastē, atraduši gluži reālas pēdas, kas liecina par pilsētu, kuras liktenis pārsteidzošā kārtā ļoti līdzinās Vecajā Derībā izklāstītajam sižetam.
Debesu uguns pēdas
Laikam jau šādā laikmetīgā materiālā nav lielas nozīmes burtiski citēt Bībeles ierakstus, vēl jo vairāk tāpēc, ka mūsdienās jau sen noskaidrots – tūkstošgadu laikā neskaitāmos tulkojumos, labojumos un voluntāros papildinājumos tie neglābjami cietuši, tāpēc vairs tikai ļoti attāli līdzinās seno jūdu leģendām, nemaz nerunājot par kaut kādu atbilstību realitātei. Bet saistībā ar pieteikto tēmu var tikai piebilst, ka Dievs “pār Sodomu un Gomoru nolējis sēra un uguns lietu tieši no debesīm, sagraujot šīs pilsētas, visu apkārtni un visus iedzīvotājus”.
Mūsdienu pētnieki ilgi meklējuši iespējamos ar realitāti saistītos skaidrojumus šiem notikumiem. Šajā konkrētajā gadījumā izrakumos galvenā uzmanība bija veltīta piecām nelielām pilsētām mūsdienu Jordānijas teritorijā virzienā uz dienvidaustrumiem no Nāves jūras, un tās ir Babedra, Numeira, Fifa, Hanazira un Safi. Arheologu izvirzītā hipotēze pauž, ka tieši šīs apdzīvotās vietas teju vai ideāli atbilst bēdīgi slavenajai Sodomas piecpilsētu apvienībai – Bībelē vēl bez Sodomas un Gomoras figurē arī Adma, Sevoima un Sigora.