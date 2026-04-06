Viņi nav atstājuši fantastiskas būves, kā, piemēram, Senās Ēģiptes piramīdas vai Ķīnas Lielo Mūri, un līdz mūsdienām no viņiem nav saglabājušies nekādi kultūras pieminekļi, lai gan šī senatnes valsts ar daudz ko spēj pārsteigt, katrā ziņā ar to, ka neviena cita tauta, izņemot viņus, tik pārliecinoši nepiedalās arī šodienas cilvēku pasaulē un viņu likteņu lemšanā. Jo tieši viņi izgudroja naudu un alfabētu, un, visticamāk, cilvēces attīstības vēsture būtu iegājusi gluži citā gultnē, ja tieši viņi nebūtu iedibinājuši starpvalstu tirdzniecības tradīcijas. Feniķieši.
Alva un purpura pulverītis
Pirmās feniķiešu pilsētas Tīra, Sidona, Bibla un vēl citas uzradās Vidusjūras austrumu piekrastē, tagadējās Libānas teritorijā, un tas notika aptuveni II tūkstošgadē pirms mūsu ēras. Tās bija izvietojušās salīdzinoši ļoti šaurā piekrastes zemju strēlē, lai gan paši feniķieši savu valsti neuzskatīja par mazu, jo tās valdījumos iekļāvās arī jūras un pat visu zemeslodi ieskaujošais okeāns, kas, kā zināms, nav nekāds mazais lielums.
Civilizācijas rītausmā lielākā daļa tautu paniski bijās no jūras stihijām, taču feniķieši tādi nebija. Izrādās, gluži nesen Amazones deltā atrastas sena feniķiešu kuģa atliekas, un tas nozīmē, ka visi, kas mūsdienās mēģina uzsvērt savu prioritāti Amerikas atklāšanā – no skandināvu vikingu līdz spāņu konkistadoru pēctečiem –, var mēreni atslābināties, jo ir pilnībā droši zināms, ka viņus visus vismaz par divām tūkstošgadēm apsteigusi savdabīgā tauta no Vidusjūras austrumdaļas piekrastes.