Lieldienu salas noslēpumainās akmens statujas jeb moai ir viens no unikālākajiem senatnes darinājumiem, un zināms, ka vietējie iedzīvotāji tās izgatavojuši aptuveni pirms 600 gadu un “izmitinājuši” faktiski visā salā. Kopumā ir runa par 962 šādiem akmens veidojumiem, no kuriem lielāko augstums sasniedz 10 metrus, savukārt svars, kā aptuveni lēsts, var būt pat 70 tonnas.

Tas patiešām ir nepārvērtējams sasniegums, ko gluži noteikti var pielīdzināt Britānijas Stounhendžai un Ēģiptes piramīdām, ar kurām Lieldienu salas darinājumus vieno arī galvenā mīkla – kas un kā spējis pārvietot neticami lielos attālumos tik ārkārtīgi smagus monolītos akmens bluķus?

Mēģinot rast skaidrojumu tam, kādā veidā salas iedzīvotāji savulaik iespējuši pārvietot vienā vietā izgatavotās statujas uz izvēlētajām citām vietām, mūsdienu pētnieki un speciālisti, tēlaini izsakoties, salauzuši ne vienu vien šķēpu. Karstasinīgākie prāti pārliecinoši pauduši, ka to neapšaubāmi izdarījuši citplanētieši vai arī kādas savulaik uz Zemes mitušas noslēpumainas attīstītas civilizācijas pārstāvji, kuri pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ izlēmuši šo nomaļo okeāna salu apdzīvojošajiem mežoņiem pasniegt tieši tādu krāšņu dāvanu. Savukārt eksaktākas ievirzes pētniekiem ir virkne citu pieņēmumu, no kuriem dažus zināmā mērā varētu dēvēt arī par zinātniskiem.

