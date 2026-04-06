Izrādās, jau vairākas desmitgades īsviļņu diapazonā skan kāds ļoti noslēpumains signāls, spējot sajaukt prātus ne tikai radioamatieriem, konspirologiem un tostarp arī pētniekiem visā pasaulē. Runa ir par UVB-76 jeb “Dūcēju”, jeb “Pastardienas radiostaciju”, kas darbojas 4625 kilohercu frekvencē, un tās galvenā īpatnība ir monotona dūkšana, kuru periodiski pārtrauc reti balss vēstījumi, kas izklausās kā skaitļu un kodētu vārdu uzskaitījums. Zīmīgi, ka šīs “pārraides” notiekot krievu valodā, un arī pati radiostacija, iespējams, atrodoties kaut kur Krievijas teritorijā.
Pirmo reizi šis signāls fiksēts pagājušā gadsimta 70. gados, un kopš tā laika tā iedaba palikusi noslēpumā ietīta. Lielāko daļu laika ēterā skan vienmērīga dūkoņa – no tā arī cēlies apzīmējums “Dūcējs”, kuru periodiski pārtrauc mīklaini balss paziņojumi, piemēram, vārdi “nanaika” (visdrīzāk – ‘nanajiete’, Amūras apkaimē mītošas tautas pārstāve), “korzinočnij” (ar grozu saistīts), “bezzlobije” (it kā ‘ne-niknums’), “hrjukostjag” (it kā – ‘ņurdēšana’), “ļisoplašč” (varbūt – ‘lapsu apmetnis’), “baksoznak” (iespējams – ‘dolārzīme’), “žadjuga” (iespējams – ‘skopulis’), “hunhuz” (visdrīzāk – ‘laupītājs’), kā arī ar krievu valodu nesaistītie “lagograč”, “pankosvod”, “onenorust” un vēl citi vārdi.
Pagaidām vēl nav izdevies atšifrēt nevienu no šiem savādajiem vēstījumiem. Zināms, ka tie vidēji ilgst vienu minūti, pēc kā radiostacija atkal atgriežas nepārtrauktās dūkšanas režīmā. Tapušas vairākas pamatversijas par to, kas īsti ir un kam paredzēta šī Pastardienas radiostacija.
1. Vispopulārākā teorija. Tā esot Krievijas sistēmas “Perimetr”, kas Rietumos dēvēta par “Nāves roku”, daļa, un tā paredzēta automātiskai kodolraķešu palaišanai gadījumā, kad iznīcināts komandcentrs. Šajā versijā Pastardienas radiostacija ir sakaru kanāls aktivēšanas kodu noraidīšanai.
2. Tā ir meteoroloģiskā vai zinātniskās izpētes stacija – daudzi uzskata, ka signāli varētu būt saistīti ar jonosfēras pētījumiem.
3. Tā ir radiobāka zemūdenēm – PSRS laikos un sākumā vēl arī Krievijā pastāvēja supergaro viļņu sistēmas sakariem ar zemūdenēm. Tiesa, Pastardienas radiostacija darbojas īsviļņu diapazonā, kas šo versiju padara par ļoti maz iespējamu.
4. Radiostacijas izplatītie šifri varētu būt savdabīgi mājieni iedzīvotājiem...
Krievijas Federācijas Valsts domes Aizsardzības komitejas vadītājs Andrejs Kartapolovs 2024. gadā plašsaziņas līdzekļiem skaidrojis, ka Pastardienas radiostacijai neesot nekādas saistības ar kodolieročiem, lai gan tomēr atzinis, ka tai piemītot “noteiktas funkcijas un svarīgi uzdevumi”. Vēl viņš tikai piebildis: “Es varu ieteikt lieki necelt paniku un nemeklēt slepenu jēgu tur, kur tās nemaz nav.”
Tostarp neatkarīgie pētnieki norādījuši uz faktu, ka Pastardienas radiostacija ēterā pēkšņi noraidījusi divus signālus burtiski tikai dažas stundas pirms pirmā noziedzīgā Izraēlas gaisa trieciena pa Irānu 2025. gada jūnijā. Par šo radiostacijas negaidīto aktivitāti vēstījuši vienlaikus uzreiz vairāki avoti. Publikācijās uzsvērts, ka 12. jūnijā pulksten 15.14 pēc Maskavas laika ēterā izskanējis vēstījums: “NŽTI 22345 TKAČPOSAP 8394 7873.”
Var atgādināt, ka naktī uz 13. jūniju Izraēlas bruņotie spēki uzsāka operāciju “Uzlecošais lauva”, kuras ietvaros veikti vairāki gaisa triecieni pa Irānas militārajiem un kodolprogrammas objektiem. Vēlāk Izraēlas valdība paudusi, ka operācija veikta nolūkā “novērst draudus viņu valsts pastāvēšanai”, un vienīgais paskaidrojums bija par to, ka “Irāna esot pārāk pietuvojusies savu kodolieroču izstrādāšanai”. Saistībā ar visu to atliek tikai cītīgi minēt: kāda tam visam varētu būt saistība ar it kā Krievijai piederošo Pastardienas radiostaciju?
Un vēl. 2025. gada 17. jūnijā pulksten 12.40 pēc Maskavas laika Pastardienas radiostacija ēterā noraidījusi šādu vēstījumu: “NŽTI 31553 DUETOTIP 6855 6414”, bet pulksten 14.34 sekojis papildinājums ar šādu saturu: “NŽTI 97010 BOMŽOKREM 1172 2408.” Un pagaidām par šo tēmu tas arī viss.
