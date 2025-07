Kādos gadījumos nav jāmaksā valstij nodoklis par lauksaimniecības zemes pārdošanu? Ja gada laikā pārdotās zemes vietā iegādāšos citu līdzvērtīgu zemesgabalu, vai nodoklis būs jāmaksā? Un kā ir, ja uz pārdodamās zemes nelielā platībā ir arī mežs? Jautā Rolands L.

Kad nodoklis nav jāmaksā

Valsts ieņēmumu dienestā klāsta, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliek ienākumu no lauksaimniecības zemes pārdošanas, ja izpildīti visi šie nosacījumi:

īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst zemnieku saimniecības īpašnieks, persona, kura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā komercsabiedrība, individuālais komersants vai zemnieku saimniecība vai Valsts ieņēmumu dienestā – kā saimnieciskās darbības veicēja;

vismaz vienā taksācijas periodā no pēdējiem trim pirmstaksācijas periodiem vairāk nekā pusi no minēto personu saimnieciskās darbības ieņēmumiem, bet ne mazāk kā 3000 eiro gadā, veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī šī persona saņem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta maksājumus lauksaimniecībai un lauku attīstībai kā jaunais lauksaimnieks.

Šajā gadījumā:

lauksaimniecības zemes daļa netiek aplikta ar nodokli,

pārējā zeme, piemēram, mežs, krūmāji, būves, tiek aplikta ar 25,5% nodokli no kapitāla pieauguma.

Ja pārdodamā zeme ir jauktas kategorijas

Nodoklis no pārdotā īpašuma jāmaksā arī tad, ja gada laikā iegādājaties līdzvērtīgu zemi. Tas tiek aprēķināts un jāmaksā par katru pārdošanas darījumu, ja vien nav piemērojams kāds no normatīvajos aktos minētiem atbrīvojumiem.

Ja īpašumā ir gan lauksaimniecības zeme, gan mežs (vai citas zemes kategorijas, piemēram, krūmāji, grāvji, būves), no nodokļa var tikt atbrīvota tikai lauksaimniecības zemes daļa un tikai tādā gadījumā, ja pircējs ir lauksaimnieks. Meža daļa tiek aplikta ar 25,5% nodokli no kapitāla pieauguma vērtības. Lai precīzi sadalītu vērtību starp zemes veidiem, ieteicams izmantot sertificēta vērtētāja atzinumu.

Uzziņa

Sākot no 2025. gada 1. janvāra, spēkā ir jauna kapitāla pieauguma nodokļa likme – 25,5%.

Ienākumu pārsniegumam virs 200 000 eiro tiek piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa 3% papildlikme – tā būs jāpiemēro un nodoklis jāmaksā 2026. gadā, iesniedzot 2025. gada ienākumu deklarāciju.