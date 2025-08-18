Radio "Star FM" katru pirmdienu ir dzirdams jau ilggadējais un iemīļotais raidījums "Pitstops un starteris". Tajā diezgan vieglā un jautrā manierē kopā ar saviem kolēģiem auto žurnālists Normunds Avotiņš runā par dažādām ar automašīnām saistītām tēmām. Viņš vada un veido arī "TV Auto ziņas" vairāk nekā 20 gadus, kā arī ir bijis konkursa "Latvijas Gada auto" žūrijas biedrs un priekšsēdētājs. Šīs sarunas viesis Normunds Avotiņš noteikti ir viens no skaļākajiem vārdiem Latvijas auto žurnālistikā, turpretī iknedēļas raidījumos viņš dalās ar savu gadiem uzkrāto pieredzi, kas palīdz ikvienam noskaidrot sev svarīgāko par automašīnām. Sarunā par karjeras ceļu, mākslīgo intelektu, elektroauto un braukšanas kultūru.

Jau daudzus gadus stāsti par dažādām ar automašīnām saistītām tēmām. Viens no taviem zināmākajiem raidījumiem ir "Pitstops un starteris" radio "StarFM". Kā tad īsti aizsākās šis raidījums?

Raidījums aizsākās finanšu krīzes laikā ap 2008. gadu. Ideja vizēja apkārt, bet tajā laikā bijām sākuši jau veidot auto ziņas, kuras pārraidīja kanālā TV5. Tad šīs auto ziņas īslaicīgi pārraidīja LNT, pēcāk jau TV6 un TV3. Vēlāk radās ideja, ka raidījumā "Zoopasta" būtu maza sadaļa par auto lietām. Atradām pirmo raidījuma atbalstītāju – tā tas arī sākās. Vēlāk radās ideja, ka vajadzētu tādu pašu raidījumu, kuru pārraidītu vakarā, kas būtu nedaudz plašāks un garāks – tā tapa "Starteris". Savukārt radio mani bija interesējis vienmēr, esmu radio jau no astoņu gadu vecuma. Mana pirmā pieredze radio bija LR1 bērnu redakcijā. Jāatzīstas, ka no visiem medijiem un plašsaziņas līdzekļiem radio man patīk vislabāk.

Tu stāsti par dažādām ar automašīnām saistītām tēmām vienkārši un saprotami. Kāpēc katram būtu vērts dzirdēt auto ziņas? Vai vērts arī tiem, kuri no automašīnām saprot maz?

Ar automašīnām brauc arī cilvēki, kas galīgi nav automobiļu entuziasti. Tāpat viņi sastopas ar grūtībām, šķēršļiem, problēmām un auto izvēli. Vēl arī mēs visi esam satiksmes dalībnieki pat tad, ja mēs nebraucam ar automašīnu. 

Līdzko mēs speram savu soli ārpus mājas pilsētā, tā kļūstam par satiksmes dalībniekiem. Tēmu loks patiesībā ir neizsmeļams. 

Protams, mēs daudz runājam par jaunām automašīnām, bet tā ir tikai daļa no visa kopējā raidlaika.

