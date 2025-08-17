"Go3" ēterā no 25. augusta, savukārt kanālā TV3 no 1. septembra pirmdienās–ceturtdienās plkst. 21.10 būs skatāms jauns, asprātīgs seriāls par trim draugiem, kuru attiecības simbolizē luksofora krāsas.
Sarkanais – precējies vīrietis, dzeltenais – dzīvo kopā ar draudzeni, bet nav gatavs precībām, zaļais – brīvs un bez saistībām. Viņus vieno spēcīga draudzība, kopīgi sporta kluba apmeklējumi, godīgas sarunas, pārpratumi un humors, kas palīdz pārvarēt dažādas situācijas.
Seriāls "Luksofors" galvenokārt ir par vīriešiem – viņu domām, jūtām, priekiem, problēmām un pat asarām. Tā skatītājiem ir iespēja ielūkoties pasaulē, ko vīrieši parasti mēdz slēpt no apkārtējās pasaules. Seriāla veidotāji atzīst, ka kaut kādā mērā stāsts līdzinās skatītāju savulaik iemīļotajam "Viņas melo labāk", tikai no vīriešu perspektīvas.
"Jau gadsimtiem runā par to, ka vīrietī visu mūžu mīt mazs puišelis vai pusaudzis, kurš ik pa brīdim izlaužas ārā. Mēs ar to bieži vien lepojamies, bet visam ir jābūt balansā – jādod vaļa pusaudzim, taču tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka tu esi pieaudzis cilvēks. Ir labi, ja blakus ir cilvēks, kas to saprot, pieņem un mīl – tad kopā var kalnus gāzt," seriāla būtību apraksta aktieris Jānis Āmanis.
Trīs draugus atveido Kaspars Zāle, Jānis Āmanis un Artūrs Putniņš. Viņu varoņus vieno īsta draudzība, taču atšķirīgo uzskatu un dzīves situāciju dēļ nereti rotas dažādi pārpratumi un kuriozas, brīžiem pat absurdas situācijas.
Tāpat seriālā nozīmīgas lomas atveido Dārta Daneviča, Anta Aizupe un Līga Robežniece. Gandrīz katrā sērijā epizodiskās lomās parādīsies arī citi Latvijā zināmi aktieri un personības, savukārt daudziem potenciālajiem skatītājiem bija lieliska iespēja izmēģināt savus spēkus aktiera lomā. Seriālu veido producenti Ieva Salceviča un Rimvīds Martinaitis, pārstāvot Latvijā zināmo uzņēmumu "Seriālu mājas", kas pazīstams ar seriāliem "Viņas melo labāk", "Tunelis", "Nemīlētie" un citiem. Seriāla režisors – Ričards Vitkaitis.
