Nākamā gada sākumā pie skatītājiem jau 11. reizi atgriezīsies raidījums "Manas mājas ar IKEA", šoreiz pirmoreiz raidījuma vēsturē astoņas ģimenes pašas iejutīsies interjera dizaineru lomā, savukārt eksperti palīdzēs ar padomiem, sniegs iedvesmu un profesionālu atbalstu.
Jaunais raidījuma formāts balstās uz atziņām, kas iegūtas IKEA pētījumā "Dzīve mājās". Pētījumā noskaidrojies, ka 26% Latvijas iedzīvotāju iepriecina mājokļa uzlabošana – tā ir viena no būtiskākajām lietām, kas cilvēkiem sagādā prieku savās mājās. Lēmums nodot radošā procesa vadības grožus dalībnieku rokās atspoguļo pētījuma rezultātus Latvijā, kas liecina, ka mājokļa uzlabošanai svarīgas ir ne tikai jaunas mēbeles. 50% cilvēku, kuri uzskata, ka mājās var brīvi ļaut izpausties savai personībai, jūtas apmierināti ar dzīvi (valsts vidējais rādītājs ir 41%). Saistība starp pašizpausmi un prieku parāda, kā aktīva iesaiste savas dzīves telpas veidošanā var pozitīvi ietekmēt dzīvi mājās.
"Raidījums šajā sezonā būs kā realitātes šovs, pilns ikdienišķu pārpratumu un dizainisku kompromisu, ar smiekliem, sviedriem, godīgiem viedokļiem, ar kļūdu labošanu, ļaujot ienākt saturā dalībnieku pašu izvēlēm, esošajām mēbelēm, ierobežotam budžetam – visam tam, kas dzīvē notiek, kad vēlamies uzlabot savas telpas. Īsti un patiesi," pastāsta raidījuma vadītājs Kristaps Tālbergs. Iepriekšējās desmit sezonās raidījumā "Manas mājas ar IKEA" pārvērtības ir piedzīvojušas 84 telpas visā Latvijā.
Pieteikumus var iesniegt līdz 24. augustam.
