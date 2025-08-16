No 5. septembra piektdienu vakaros kanālā TV6 atgriežas skatītāju iemīļotais pašmāju realitātes šovs "Lauku sēta", kas šogad sola vēl vairāk pārsteigumu un izaicinājumu.
Viens no tiem gaidāms jau šova pirmajā dienā – dalībnieki ierodas pa vienam, bet uzzina, ka šī ir... pāru sezona! Jā, lai tiktu uz priekšu, būs jāstrādā kopā ar nejauši izvēlētu pārinieku. Patīk vai ne – bez komandas gara dzirnavas negriezīsies.
Šosezon "Lauku sēta" pārceļas uz vēsturiskajām ūdensdzirnavām "Bangotnes" Laidu pagastā, kur saimnieko Andris un Margita Tambergi – šova fani jau no pirmās sezonas. Lai arī te nav ne cūku kūts, ne siltumnīcas, darba netrūkst – jāceļ, jārok, jāsakopj, jāizdzīvo lietusgāzes un reizēm jācīnās ar kalniem... gluži burtiski, jo pagalms ir reljefains un te viss notiek pa īstam.
Lai gan lopiņu šoreiz nebūs, atvieglojumā nopūsties būs par agru – vienu nedēļu dalībnieki pavadīs kaimiņu sētā, pārdzenot govis un tīrot mēslus. Un, protams, kā jau īstā latviešu vasarā – lietus līst, plāni brūk, darbi kavējas, govis pazūd, un beigu beigās visi ar pieri pie zemes meklē zaudētos instrumentus. Ja kāds kļūdās – cieš visi.
Bet nav jau tikai darbs vien – dzimst jūtas, rodas simpātijas, tiek dzerti "maģiski dzērieni", kas, kā paši dalībnieki atzīst, atbrīvo garu un liek maskām krist. Un, kā jau īstā šovā, jārēķinās arī ar stingru saimnieku: pēc noteiktā laika dzirnavās – klusums! Pretējā gadījumā tiek uzlikts sods, un tas nav ne simbolisks, ne maigs.
Šosezon dalībniekiem būs iespēja iegūt spēles gaitu mainošas privilēģijas, bet finālā uzvarētāju gaida vēl nebijis pavērsiens, kas pagaidām tiek turēts noslēpumā.
Šova "Lauku sēta" jaunā sezona kanālā TV6 no 5. septembra katru piektdienu jaunā laikā – pulksten 22.00, bet "Go3" televīzijā jau no 29. augusta.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu