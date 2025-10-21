Uzņēmums "Amazone " izstrādājis jaunu 'Cut'n Sow' sistēmu, kas apvieno seklo augsnes apstrādi un tiešo sēju.
Sistēma sastāv no Topcut veltņa un sējmašīnas. Topcut darbojas dziļumā līdz 3 cm. Mašīna vienmērīgi nopļauj rugājus vai zaļmēslojumu. Divas nažu rindas un piekabināmais veltnis vai salmu ecēšas izkliedē augu atliekas un nodrošina pietiekami daudz smalkas augsnes, lai izveidotu labu sēklas gultni, ko var izmantot ar Amazone sējmašīnu, tostarp Cayena, Condor, Primera DMC, Cirrus, vienā piegājienā.
Cut'n Sow ideja ir tāda, ka
kultūraugu atlieku sasmalcināšana un sajaukšana ar smalku augsni paātrina organisko vielu sadalīšanos un samazina tādu slimību kā fuzarioze risku.
Turklāt kultivēšana un sēšana vienā piegājienā ietaupa laiku un degvielu. Saskaņā ar Amazone datiem, izmantojot sešu metru Topcut un sējmašīnu Primera DMC 6000-2, astoņās stundās var apstrādāt līdz pat 100 hektāru un iesēt aptuveni 70 hektāru.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem