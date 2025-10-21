Kocēnu pagasta SIA "Trīs ozolzīles" saimnieki Anete un Uģis Ozoli septiņu gadu laikā bioloģisko krūmcidoniju audzēšanas uzņēmējdarbību papildinājuši arī ar citu kultūraugu audzēšanu un pēdējos četrus gadus tos liofilizē – žāvē vakuumā līdz -52 grādu temperatūrā. 

Šāgada pavasarī "Trīs Ozolzīles" uzņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatorā. Anete un Uģis Ozoli intervijā "Agro Topam" stāsta par noieto ceļu līdz augstas pievienotās vērtības produktu ražošanai.

Plašāku, tostarp starptautisku, un arī "Agro Topa" uzmanību ar saviem produktiem pievērsāt aizvadītajā mēnesī pārtikas produktu izstādē "Riga Food 2025", kur piedalījāties pirmoreiz. Kāds bija jūsu ceļš līdz savam stendam vislielākajā pārtikas produktu izstādē?

A. Ozola: Kad 2018. gada martā pēc vīramātes pāragrās aiziešanas no Zilākalna pārcēlāmies uz "Jaunjānēniem", Uģa dzimtas mājām, bijām algota darba darītāji un lēmām, ka nepilnos 15 hektāros zemes, kas bija nodota nomā zemnieku saimniecībai "Kaņepītes", jādarbojas pašiem. Ko darīt? Pieredzes lauksaimniecībā abiem vien tik, ka esam no laukiem nākuši, pilsētā satikušies un nu atkal atgriezušies laukos. Pēc stundu ilgas sarunas Vaidavā ar SIA "Dabas auglis" saimnieku Nauri, vislielāko Vidzemes cidoniju audzētāju, tapa skaidrs – audzēsim ar bioloģisko metodi cidonijas. Nauris mūs pārliecināja, ka bioloģiskajai ražošanai ir nākotne. Tajā pašā 2018. gadā pa galvu, pa kaklu 1,5 hektāros iestādījām gandrīz 5000 divus gadus vecus krūmcidoniju stādus. Krūmcidonija sāk ražot piektajā gadā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē