Jaunais gads klāt. Tas iezīmē jaunu sākumu, un teju visi kaut ko apņemas – kāds vairāk sportos, kāds veselīgāk ēdīs. Kādēļ tieši jaunais gads ir laiks, kad izvirzām jaunus mērķus? Un kā tos labāk izpildīt, lai apņemšanās neizplēn?

Komentē sistēmiskais pāru un ģimenes psihoterapeits Aldis Miglinieks

Gada nogale nāk ar īpašu emocionālu noskaņu – sajūtam apstāšanos, tādu kā pauzi ikdienas skrējienā. Ir iespēja ievilkt elpu, paskatīties atpakaļ un uzdot sev jautājumus: ko es šogad pieredzēju? Ko sasniedzu? Kas neizdevās? 

Un tad, iestājoties Jaunajam gadam, mēs ne tikai apsveicam viens otru svētkos, bet arī sevi ar iespēju sākt kaut ko no jauna. Dzimst jaunas apņemšanās. Psihologi to sauc par tīras lapas efektu. Jaunais gads ir simbolisks pagrieziena punkts, kas ļauj distancēties no pagātnes kļūdām vai nevēlamiem ieradumiem. Rodas sajūta, ka viss, kas sākas no nulles, šoreiz veiksmīgi izdosies.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē