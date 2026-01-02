Dabas un Visuma elpa caur cilvēka pieredzi

2026. gads nesīs svētības katram – dziļi personiskas, individuālas, saskaņotas ar dvēseles ceļu. Kādam tās būs veselības atjaunošanās dāvana, kādam – jaunas dzīvības ienākšana, citam – mīlestības piepildījums, kopā būšana un tuvības atklāsme. Daudzi saņems jaunas draudzības, jaunus kopā būšanas veidus un vietas, kur augt, attīstīties un sajust dziļāku jēgu visā, kas notiek.

Šis ir gads, kurā viss griežas ap mīlestību, pateicību, pieņemšanu un apzināšanos, ka katram jau pieder viss nepieciešamais. Katram ir dots viss vērtīgākais. Jautājums tikai – kā mēs to izmantojam?

Tie, kas jau ir iemācījušies redzēt, novērtēt un pateikties, šogad plūks augļus.

Tie, kas vēl ir ceļā, – saņems mācības, caur kurām iemācīsies redzēt, sajust, piedzīvot un novērtēt. Un šīs mācības būs svētība – tās atvērs sirdi patiesajam prieka, mīlestības un piepildījuma avotam.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē