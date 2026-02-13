Kad viens no antīkās pasaules asiņainākajiem un varmācīgākajiem iekarotājiem Maķedonijas Aleksandrs pēc kārtējā karagājiena atgriezās mājās, viņš ceļā smagi saslima un drīz arī viņam pašam kļuva skaidrs, ka būs jāmirst. Tad viņš esot sapulcinājis savus ģenerāļus un teicis, ka saistībā ar to, ka viņam jāmirst, viņa pēdējā griba ir trīs vēlēšanās, kuras vajadzētu obligāti izpildīt.
Un viņš paudis: lai zārku ar viņa mirstīgajām atliekām nestu ārsti, lai viņa ceļš uz pēdējo mājvietu būtu zelta, sudraba un dārgakmeņu nokaisīts un lai viņa rokām būtu ļauts karāties laukā no zārka.
Protams, klātesošajiem šīs vēlēšanās šķita dīvainas, taču neviens nesāka jautāt paskaidrojumus. Tomēr viens no Maķedonijas Aleksandra uzticamajiem ģenerāļiem uzdrošinājās apjautāties, un tad mirējs paskaidrojis, ka tādējādi viņš vēloties visai pasaulei pavēstīt trīs dzīves mācības, kuras viņš burtiski tikko apjēdzis.
- Ārstiem jānes viņa zārks, lai cilvēki saprastu, ka nav ārsta spēkos izraut cilvēka dzīvību no nāves skavām, tāpēc nevajadzētu dzīvi uzskatīt kā pienākumu.
- Ceļā uz pēdējo atdusas vietu izkaisītais zelts, sudrabs un dārgakmeņi cilvēkiem atgādinās par to, ka dzīvi var izšķērdēt, dzenoties pēc bagātībām, taču tā ir tikai lieka laika tērēšana, jo uz viņpasauli līdzi neko nav iespējams paņemt.
- Savukārt trešais nosacījums simbolizē šo: tukšām rokām ierados šajā pasaulē un tāds arī no tās aizeju...
Un, lai leģenda izskatītos pavisam glīti, piebilsts, ka pēc šiem vārdiem Maķedonijas Aleksandrs aizvēris acis un rāmi izlaidis savu pēdējo izelpu.
