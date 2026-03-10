Tā dēvēto pēcpadomju “skarbo 90. gadu” pašā kulminācijā ASV arestēja par tur esošās krievu mafijas vadoni dēvēto Vjačeslavu Ivaņkovu, kuru noteiktās aprindās vairāk pazīst kā Asīriešu Znotu jeb Japončiku. Kad arestēto veda uz tiesu, satracinātā “autoritāte” burtiski spļaudījās uz visām pusēm, centās uzbrukt reportieriem un sadauzīt viņu kameras un tamlīdzīgi. Bet tas viņa bandītiskajā karjerā vēl nebija viss...
Amerikāņi ilgi neauklējās
Avotos aprakstīts, kā agri no rīta 1995. gada 8. jūnijā ASV Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) aģenti pieklauvēja pie durvīm dzīvoklim, kas atradās Ņujorkas Braitonbīčas debesskrāpja 21. stāvā. Durvis piesardzīgi pavēra vīrietis apakšbiksēs un melnā krekliņā, apveltot visus klātesošos ar savu raksturīgo ledaino skatienu. Laikam jau acumirklī sapratis notiekošo, vīrietis nobubinājis dažus no krievu valodas vārdiem sastāvošus teikumus, un tas, kā izteikušies aizturētāji, visticamāk, nav bijis nekas ne jauks, patīkams, ne pieklājīgs.
Nākamajā momentā vīrieti apakšbiksēs un melnajā krekliņā arestēja, apsūdzot reketā jeb gluži konkrēti centienos no diviem emigrantu uzņēmējiem izspiest kopumā 8,5 miljonus dolāru. Izdevums The New York Times arestēto dēvēja par “visietekmīgāko ASV krievu mafijas līderi”. FIB nešaubīgi to apstiprināja. Laikam jau nav grūti nojaust, ka šī kriminālā autoritāte, kuru nācās arestēt vērienīgas speciālās FIB operācijas ietvaros, bija tas pats Japončiks. Arestēto nogādāja FIB galvenajā mītnē, noņēma pirkstu nospiedumus, nofotografēja, bet pēc tā konvoja uzraudzībā aizveda uz Bruklinas Federālo tiesu, lai uzsāktu tā dēvēto pirmstiesas noklausīšanos...