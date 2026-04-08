Zemūdens peldētājs jeb jaunajā latviešu valodā tā dēvētais frīdaivers horvāts Vitomirs Maričičs Opatijas viesnīcas baseinā ar aizturētu elpu spējis zem ūdens noturēties... 29 minūtes un 3 sekundes, tādējādi gandrīz par piecām minūtēm pārspējot iepriekšējo rekordu, kurš piederēja viņa tautietim Budimiram Šobatam, kurš to sasniedza 2021. gadā (24 minūtes un 37 sekundes).
Pats Maričičs paudis, ka šis pārbaudījums gluži fiziski bijis ļoti grūts, taču psiholoģiski viņš tam esot bijis gatavs, un pēc 20 zem ūdens pavadītajām minūtēm esot sācis justies “ievērojami vieglāk”. Taču vienlaikus viņš jau acumirklī brīdinājis visus iespējamos viņa atdarinātājus pat nemēģināt uzsākt kaut ko tamlīdzīgu bez iepriekšējas ļoti nopietnas sagatavošanās. Pats viņš to esot iespējis, pateicoties desmit minūtes pirms ieniršanas dāsni ieelpotam tīram skābeklim – tādējādi viņš maksimāli piesātinājis asinis ar skābekli (tā koncentrācija viņa asinīs bijusi vismaz piecas reizes augstāka par normālo). Papildu tam viņam vēl ļoti palīdzējusi cita veida ilgstoša sagatavošanās, proti, viņš pamazām iemantojis spēju maksimāli pazemināt tā paša skābekļa patēriņu, kā arī ārkārtīgi augstā psiholoģiskā noturība. Maričičs atgādināja, ka saindēšanās ar skābekli vai ogļskābo gāzi var būt nāvējoši bīstama, tāpēc nekādā gadījumā nevajadzētu mēģināt atkārtot viņa sasniegumu “mājas apstākļos”.
