Par to, kur un kā šaut, mednieku vidū diskutēts vienmēr. Katram ir savs viedoklis, sava pieredze, savi stāsti par perfektu trāpījumu un reizēm arī par kļūdām, kuras neaizmirstas ilgi. Taču viena patiesība paliek nemainīga – labs šāviens nav tas, kas izdarīts ātrāk, bet tas, kas izdarīts pareizi.

Medībās izšķiroša nav tikai prasme nospiest sprūda mēlīti. Svarīgākais ir spēja novērtēt situāciju, izvēlēties pareizo brīdi un trāpīt vietā, kas nodrošina ātru, efektīvu un iespējami humānu rezultātu. Dažkārt tas nozīmē šaut. Dažkārt – tieši pretēji – nešaut, jo pussekundes nepacietība vēlāk var pārvērsties stundām ilgos meklējumos, sabojātā medījumā un ļoti rūgtā pēcgaršā.

Tieši tāpēc saruna par šāviena vietu nekad nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir saruna par mednieka atbildību, disciplīnu un spēju saglabāt vēsu prātu brīdī, kad adrenalīns saka – dari tagad. Jo medībās visdrošākais ceļš uz labu rezultātu gandrīz vienmēr ir viens un tas pats: nevis ātrāk, bet pārliecinošāk un precīzāk.

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