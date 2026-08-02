Makšķernieks un industriālais alpīnists Edgars Veikins strādā amatā, kuru Latvijā var saskaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Modernā valodā viņu dēvē par kompānijas Salmo produktu vadītāju, bet sadzīviskā valodā viņu kādā radio raidījumā trāpīgi nodēvēja par makšķerlietu arhitektu. Viņš ir tas cilvēks, kura neredzamo darbu novērtējis teju ikviens Latvijas makšķernieks, paņemot rokās makšķerkātu vai spininga spoli.

Tu 23 gadus strādā par Salmo produktu menedžeri, lai ko šis vārds nozīmētu. Laikam esi tas, kura pārziņā ir viss kompānijas tirgoto lietu klāsts.

Te laikam vietā teiciens, ka biju pareizajā vietā un pareizajā laikā. Pirms tam nodarbojos ar klinšu kāpšanu un strādāju par industriālo alpīnistu. Ar makšķerēšanu tam nebija nekāda sakara. Tiesa, pats makšķerēju kopš piecu gadu vecuma, kad tēvs iedeva bambusa makšķerīti. Pēc tam zivis ķēru dažādos veidos – spiningoju, nodarbojos ar mušiņmakšķerēšanu, pats arī sēju mušas. Sanāca tā, ka biju vienā kompānijā, kura gatavojās braukt uz Kolas pussalu ķert lašus. Kompānijā bija arī Gundars Kurzemnieks, viens no Salmo īpašniekiem. Toreiz noīrējām busu un aizbraucām uz Kolas pussalu. Piedzīvojumi šausmīgi. Vienu rītu vīri maskās un ar automātiem rokās nāk mūs pārbaudīt. Domāja, ka makšķerējam nelegāli.

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