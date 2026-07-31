Sagatavoties mednieka eksāmenam, nokārtot to, piešaut tēmēkli, piedalīties sacensībās, semināros, treniņos un pat brīvajā kritienā izšūpoties gaisā virs Braslas – to un daudz ko citu vari piedzīvot Mārkulīčos. Daudziem medniekiem un šāvējiem šīs sporta un atpūtas vietas nosaukums nav svešs, taču kā no ieceres vēlāk tapa vieta, ko gadu gaitā iecienījuši tik daudzi? To jautāju Mārkulīču saimniekam Vilnim Jaunzemam.

Galvenais vaininieks – alnis

Ļoti tematiski sanācis, ka par Mārkulīčiem šajā rubrikā runājam tieši jūnijā, jo man nekas tā neasociējas ar vasaras sezonas sākumu kā pirmie siltie, saulainie treniņi tieši šajā šautuvē. Var pašaut, var uzcept šašliku, var pagozēties saulītē – tā ir tik patīkama pārmaiņa pēc ilgā, garā aukstuma perioda. Protams, lai šo vietu uzturētu tik mājīgu, ir jāiegulda gana daudz darba, taču ir visnotaļ interesanti ielūkoties tā aizkulisēs. Ar ko tad īsti sākās Mārkulīču stāsts? Izrādās, pati galvenā loma tajā bijusi nevienam citam kā alnim.  Pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā kolektīvam vajadzēja diezgan lielas kopējās platības, lai iegūtu tiesības medīt aļņus. Šī iemesla dēļ Straupes mednieku un makšķernieku biedrība Mārkulīči lēma slēgt kopīgu līgumu ar blakus kolektīvu, lai attiecīgi iegūtu šīs iespējas. “Tolaik, pētot līgumu, kasīju aiz auss un prātoju, ka vajadzētu tajā iekļaut kaut ko vēl praktiskāku un lietderīgāku,” atceras Vilnis. Tā arī radās ideja abiem kolektīviem būvēt kopēju šautuvi. Domāts – darīts! Mednieki satikušies Braslas upes krastā kopīgā talkā un pašu spēkiem iekārtojuši vietu pašai pirmajai disciplīnai. Tematiski un simboliski tas arī bijis skrejošā aļņa mērķa sektors. Tolaik gan tas atradās blakus Braslai – vietā, kur pašlaik ir viens no skrejošās mežacūkas mērķa sektoriem. Vīri paši zemē ierakuši elektrības pievadu no mājas līdz šaušanas sektoram. Darbs izrādījies ne pa jokam – attālums no mājas bijis apmēram 300 metru. Vēlākajos gados, kad jau tapa citu disciplīnu laukumi, izdevās piesaistīt arī Medību saimniecības attīstības fonda atbalstu. Savukārt ierīkojot lidojošo mērķu šaušanas laukumu, palīdzēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai. Pateicoties tam, iegādātas lidojošo šķīvju mašīnas un to palaišanas sistēmas.

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Pieejamas arī divas lidojošo šķīvju šaušanas disciplīnas.
Sporta klubs "Mārkulīči"
Pieejamas arī divas lidojošo šķīvju šaušanas disciplīnas.
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Pieejamas arī divas lidojošo šķīvju šaušanas disciplīnas.
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Foto: Emīlija Mariševa

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