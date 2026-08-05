Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

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Ko un kad drīkst medīt

Stirnas: 

  • āži no 1. jūnija līdz 30. novembrim 
  • kazlēni (vecums līdz vienam gadam) un kazas no 15. augusta līdz 30. novembrim

Staltbrieži:

  • līdz divus gadus veci staltbriežu buļļi no 15. augusta līdz 31. martam
  • govis no 15. jūlija līdz 31. janvārim
  • teļi (vecums līdz vienam gadam) no 15. jūlija līdz 31. martam
Mežacūkas – visu gadu
Lapsas – visu gadu
Vilki – no 15. jūlija līdz 31. martam jeb līdz VMD noteiktā limita izmantošanai
Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim
Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim
Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim
Mežazosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu
LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI 
Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam

Pasākumi

KadKasKurPapildu informācija
31. jūlijs – 1. augustsMednieku festivāls MinhauzensKoknesewww.minhauzensfest.lv
1. augustsLatvijas medību suņu kluba izstāde un Rodēzijas ridžbeku 
un dalmāciešu izstāde.		Koknesewww.dogs.lv
8. augustsLatvijas Kausa ceturtais posms SK100/SK100LR šaušanā un 
Latvijas Kausa otrais posms SK50/SK50LR		Valkawww.sasa.lv
8.–9. augustsStarptautiskā šķirnes suņu izstādeLiepājawww.liepajadogs.net
15. augustsLatvijas kausa piektais posms SK100/SK100LR šaušanā un 
Latvijas Kausa finālposms SK50/SK50LR šaušanā		Mārkulīčiwww.sasa.lv
15.–16. augustsTālšaušanas treniņnodarbība Vienoti valstijĀdažiwww.vv2026.lv
23. augustsSeminārs un sacensības SK35LR disciplīnā jauniešiemPastendewww.sasa.lv
29. augustsMednieku līgas 2026 finālposmsValkawww.sporting.lv

Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!

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