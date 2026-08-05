Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
Ko un kad drīkst medīt
Stirnas:
Staltbrieži:
|Mežacūkas – visu gadu
|Lapsas – visu gadu
|Vilki – no 15. jūlija līdz 31. martam jeb līdz VMD noteiktā limita izmantošanai
|Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim
|Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
|Lauka baloži – no 1. augusta līdz 15. novembrim
|Mājas baloži – no 1. augusta līdz 31. decembrim
|Mežazosis, lauči, krīkļi, pelēkās pīles, mežapīles, prīkšķes, cekulpīles, ķerras, melnās pīles, gaigalas – no 20. augusta līdz 14. septembrim trešdienā, sestdienā un svētdienā, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu
|LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI
|Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
|Zeltainie šakāļi – no 15. jūlija līdz 31. martam
Pasākumi
|Kad
|Kas
|Kur
|Papildu informācija
|31. jūlijs – 1. augusts
|Mednieku festivāls Minhauzens
|Koknese
|www.minhauzensfest.lv
|1. augusts
|Latvijas medību suņu kluba izstāde un Rodēzijas ridžbeku
un dalmāciešu izstāde.
|Koknese
|www.dogs.lv
|8. augusts
|Latvijas Kausa ceturtais posms SK100/SK100LR šaušanā un
Latvijas Kausa otrais posms SK50/SK50LR
|Valka
|www.sasa.lv
|8.–9. augusts
|Starptautiskā šķirnes suņu izstāde
|Liepāja
|www.liepajadogs.net
|15. augusts
|Latvijas kausa piektais posms SK100/SK100LR šaušanā un
Latvijas Kausa finālposms SK50/SK50LR šaušanā
|Mārkulīči
|www.sasa.lv
|15.–16. augusts
|Tālšaušanas treniņnodarbība Vienoti valstij
|Ādaži
|www.vv2026.lv
|23. augusts
|Seminārs un sacensības SK35LR disciplīnā jauniešiem
|Pastende
|www.sasa.lv
|29. augusts
|Mednieku līgas 2026 finālposms
|Valka
|www.sporting.lv
Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu