Austrumu horoskopā katru dienu val-da kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīriš-ķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veik-smi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
5. maijs – Iņ Zemes Trusis (Koks) mīl apgāzt otrādi visus pieņemtos standartus. Var nenostrādāt zināmas lietas, bet ačgārnās izrādīties ārkārtīgi efektīvas.
6. maijs – ambīciju pilnais Jan Metāla Pūķis (Zeme) skalda un valda. Vienam jā, otram nē, šodien izvairīgu vidusceļu grūti atrast. Runā tiešu valodu, nekautrējies lidot augstu un prasīt pieklājīgu atalgojumu!
7. maijs– Iņ Metāla Čūska (Uguns) māk filigrāni aprēķināt un nogriezt visu ar milimetra precizitāti. Veiksmīga darbos, kur nepieciešams precīzi aprēķināt nepieciešamos parametrus.
8. maijs – Jan Ūdens Zirgs (Uguns) māk pārdot visu, kas kust un nekust. Tā runu plūdiem un ekstravagantajai produkta prezentācijai neviens nespēj pretoties. Daži pirkumi var radīt pat neizpratni, kāpēc gan esi tos nopircis.
9. maijs – Iņ Ūdens Kaza (Zeme) kā mainīgs mākonītis – te smaidīga kā saulīte, te fūrija, kas nevar beigt vētraini trakot. Taču mieru – tas nevelkas ilgi.
10. maijs – Jan Koka Pērtiķim (Metāls) patīk mesties aizraujošos, pat pārgalvīgos ceļojumos. Iespējams, no rīta dosies uz rietumiem, bet atgriezīsies no citas debespuses.
11. maijs – Iņ Koka Gailis (Metāls) ir labs palīgs izvētīt zelta graudu no pelavām. Ja no vairākiem variantiem nepieciešams izvēlēties to labāko, viņa aukstasinību palīdzēs visu precizēt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem