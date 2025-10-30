Vācu lauksaimniecības tehnikas ražotājs Krone prezentējis 'Combipack HDP CV 165 XC' ietinējpresi, kas aprīkota ar 41 nazi, tiek darbināta ar pārnesumkārbām un kardānvārpstām un kurai nav ķēdes piedziņas.
Pēc ražotāja teiktā, piedziņas sistēmai vajadzētu samazināt apkopes prasības un tādējādi arī izmaksas.
Jaunā Combipack prese ražo rituļus ar diametru no 100 līdz 165 cm. Tā kā 41 nazis var sagriezt ļoti smalki – 27 mm, tiek izmantots tikai viens plats rituļu konveijers. Pēc izstrādātāju domām, tas ir nepieciešams, lai samazinātu zaudējumus īsas zāles dēļ.
EasyFlow savācēja darba platums ir 2,23 metri. Combipack var ietīt rituļus gan tīklā, gan plēvē.
Pateicoties preses augstajai produktivitātei, ietinējs var veikt 40 apgriezienu minūtē.
Praksē tas nozīmē, ka rituļa pilnīga ietīšana aizņem sešas sekundes.
