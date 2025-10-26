"Krone" jaunais 'XCollect 750-2' kukurūzas pļaujmašīnas modelis ar 7,5 metru darba platumu ir aprīkots ar RotoChop mulčēšanas sistēmu, kas apstrādā kukurūzas rugājus vienā piegājienā, atvieglojot sekojošu augsnes apstrādi.
Mulčēšanas ķēdes sasmalcina rugājus līdz pirmajam stublāja mezglam. Tas paātrina atlieku sadalīšanos un novērš kaitēkļu savairošanos. Hidrauliski vadāmās mulčēšanas iekārtas var pacelt un nolaist no kabīnes, kas ir ērti, mainoties lauka apstākļiem.
Heders atdala pļaušanas un transportēšanas funkcijas. Pļaušanu veic horizontāli diski, kas samazina vibrāciju un zudumus.
Kukurūzas novākšanas sistēmai ir nepieciešama minimāla jauda, un tā nodrošina kvalitatīvu kukurūzas kātu padevi veltņiem, tādējādi uzlabojot skābbarības kvalitāti. Standarta savācēja un slīdņu ātruma regulēšana ļauj efektīvi strādāt dažādos reljefos. Krone XCollect 750-2 transportēšanai var salocīt sānu rāmjus, kas samazina platumu līdz trim metriem. Mulčēšanas agregāti ir salocīti, lai vadītājam nodrošinātu labu redzamību.
Krone XCollect disku piedziņas pārslēgšanas pakāpe ļauj viegli pielāgot ātrumu un arī pļaušanas biežumu atbilstoši kultūraugam un attiecīgajiem ražas novākšanas apstākļiem. Kā papildaprīkojums ir pieejama arī hidrauliska transporta šasija, kas samazina slodzi uz kombaina priekšējo asi un palielina komfortu uz ceļa. Šī šasija darbības laikā var palikt piestiprināta pie hedera, atvieglojot novietošanu stāvvietā.
Kā papildaprīkojums drošībai uz ceļa ir pieejams arī priekšējais aizsargs ar apgaismojumu. XCollect hederu ir viegli apkalpot: lielie vāki ir viegli atverami un nodrošina ērtu piekļuvi, un mulčēšanas nažus nepieciešamības gadījumā ir viegli nomainīt.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem