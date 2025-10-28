VAAD: Ziemāji visos Latvijas reģionos izskatās labi

Latvijā ziemāji visos reģionos šobrīd izskatās labi, bet vēl nevar prognozēt, kā tie pārziemos, informē Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Integrētās augu aizsardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande.
VAAD pārstāve atzīmē, ka šīs vasaras izaicinājums lauksaimniekiem - ilgstošie mitrie laika apstākļi - turpinājās arī rudenī. Lietainais un vēsais laiks nenomainījās uz saulainu un sausu, būtiski ietekmējot rudens darbus - ziemāju labību un ziemas rapša sēju. Rezultātā sējumi ir vizuāli atšķirīgi ne tikai valsts reģionu starpā, bet arī viena novada robežās.
Lestlande skaidro, ka VAAD prognožu jomas inspektori oktobrī apsekojuši ziemājus un secinājuši, ka šobrīd ziemāji visos reģionos izskatās labi, kopumā sējumi izskatās veselīgi un zaļi. Taču vietās, kur augsne uz lauka bijusi pārmitra, sadīgušie augi attīstās nedaudz sliktāk un nevienmērīgāk.
"Taču vēl nevar prognozēt, kā tie pārziemos - to rādīs ziema un pavasaris. Kaitīgo organismu izplatība šogad ir līdzīga kā citus gadus šajā periodā, izņēmums ir kāpostu pangu smecernieks, kurš rapšu laukos parādījies tikai pirms pāris gadiem un kļūst arvien pamanāmāks, izplatoties plašākās teritorijās," pauž Lestlande.
Pārmērīga mitruma dēļ Latvijas reģionos bija aizkavējusies sēja, tādējādi daļā lauku šobrīd novērojama graudaugu dīgšana, kamēr citur jau notiek cerošana.
Aktīva ziemāju sēja Kurzemē un Sēlijā noritēja līdz oktobra vidum, kas ir apmēram divas līdz trīs nedēļas vēlāk nekā citus gadus, tāpēc dažviet ziemāji tikai tagad sāk dīgt un tiem parādās pirmā lapa.
Vidzemē šogad iesēts salīdzinoši procentuāli vairāk ziemas kviešu. Septembra sākumā sētie sadīguši un sacerojuši labi un ir gatavi ziemošanai. Tomēr ir arī sējumi, kuros ziemāji sadīguši nevienmērīgi. Vēlāk sētajos laukos tie šobrīd vairāk cieš no pārmērīgā mitruma, un vietās, kur augsnes smagākas un vairāk sablietētas, augi ir vājāki, min VAAD.
Tāpat VAAD norāda, ka ziemas mieži šogad sasēti diezgan maz. Šobrīd tie sasnieguši sāndzinumu veidošanās sākuma stadiju, taču ir daudzi lauki, kuros jau sasniegta cerošanas sākuma stadija.
Pēc VAAD vēstītā, arī rudzu sējumu ir salīdzinoši maz - vairāk to ir Vidzemes ziemeļaustrumos, un sēja novērota diezgan vēlu - septembra beigās. Šobrīd rudzu sējumi ir sasnieguši divu lapu līdz sāndzinumu veidošanās stadiju - tie ir sadīguši labi un izskatās labi.