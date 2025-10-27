Kā labāk saglabāt dāliju gumus? Jautā Brigita Jaunjelgavā. Konsultē dāliju audzētāja un kolekcionāre Elīna Zaļā.

Rudens dārza darbi vēl nebeidzas, un pienācis laiks padomāt par dāliju sagatavošanu ziemai. Rūpīga un pareiza gumu izrakšana, apstrāde un glabāšana nodrošinās, ka nākamajā sezonā dārzs atkal būs piepildīts ar košiem, burvīgiem ziediem.

Kad un kā izrakt

Dāliju gumus izrok pēc pirmajām rudens salnām, kad augi nosaluši un lapas kļuvušas melnas. Pēc salnām ieteicams nogaidīt kādas divas nedēļas, lai gumi pilnībā nobriest. Šajā laikā lakstus vēl nenogriež. Ja dālijas norok pārāk agri, gumi nebūs nobrieduši un ziemā sliktāk glabāsies.

