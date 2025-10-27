Augsnes irdinātājs 'Onyx' papildina Vācijas uzņēmuma "Lemken" augsnes apstrādes agregātu klāstu, piedāvājot profesionālu risinājumu darba dziļumam līdz 60 cm.
Onyx ir pieejams divās versijās: Onyx MR/300 ar 3 metru darba platumu un Onyx MR/400 ar 4 metru darba platumu.
Šis augsnes irdinātājs izceļas ar vienkāršo un ārkārtīgi izturīgo konstrukciju. Rāmja konstrukcija nav salikta, bet gan rūpīgi sametināta kopā, lai nodrošinātu stabilitāti un izturību. Ievērojama iezīme ir 90 cm atstarpe starp rāmi, kas nodrošina pietiekami daudz vietas pamatrāmim pat pie maksimālā darba dziļuma.
Rāmim ir arī ļoti skaidrs dizains ar divām sijām, kas izvietotas 84 cm attālumā viena no otras, nodrošinot ērtu piekļuvi pārbaudei un apkopei.
Onyx augsnes apakšsadalītāja centrālais elements ir tā sarežģītā lemešu sistēma, kas ir pieejama divos variantos ar 42,5 cm atstarpi starp rindām. To var izmantot ar OM (Onyx Mixing shark) vai OL (Onyx Loosening shark). Abi lemeši standartaprīkojumā ir ar cietu virsmu un pēc izvēles pieejami ar karbīda pārklājumu, lai izturētu intensīvus darba apstākļus.
OM lemesis, kas paredzēts augsnes pārvietošanai un intensīvai maisīšanai, ir uzstādīts uz izliekta kāta ar vadplāksni. Ar darba dziļumu 25–40 cm tas ir ideāli piemērots augsnes struktūras uzlabošanai, veicot vidēja dziļuma irdināšanu un sekojošu izlīdzināšanu. Pateicoties hidrauliskajai dziļuma regulēšanai, Onyx var ērti vadīt tieši no traktora, padarot to ideāli piemērotu mainīgiem darba apstākļiem.
Savukārt OL lemesis ir uzstādīts uz taisna kāta un ir paredzēts dziļai irdināšanai darba dziļumā no 40 līdz 60 cm. Tas sadala sablīvētus augsnes slāņus un uzlabo ūdens infiltrāciju caur radušajām mikroplaisām. Abus lemešu variantus var aprīkot arī ar spārniem. Tie nodrošina plašāku un viendabīgāku augsnes irdināšanu, kā arī labāku organisko vielu sajaukšanu.
Augsnes izlīdzināšanai un pieblīvēšanai Lemken iesaka divus īpaši Onyx pielāgotus veltņus: DSW 580 dubulto radžu veltni un RSW 600 cauruļveida veltni. Ātrās nomaiņas sistēma ļauj ātri nomainīt veltņus, nodrošinot maksimālu elastību mainīgos augsnes apstākļos.
Onyx būšot pieejams ierobežotā skaitā no 2026. gada.
