Latvijā ir tikai trīs izteikti specializētas dārzeņu saimniecības, kas audzē vienu kultūraugu, proti, kāpostus. Tās ir: SIA "Dimdiņi", ZS "Kaži" un ZS "Klaipiņi". No šīs trijotnes "Klaipiņi" ir vismazākā saimniecība (kāpostu platība pa gadiem svārstās 12–15 ha), taču kāpostu pašizmaksa šeit ir viszemākā, jo attālums no vistālākās kāpostgalvas līdz glabātavai ir visīsākais. Un tieši transporta izdevumi dārzeņu audzēšanā ir ļoti būtisks pašizmaksas postenis.

Saimniecību deviņdesmitajos gados ir dibinājuši Juris un Mairita Trēgeri un veiksmīgi vadījuši visu šo laiku, bet šobrīd notiek paaudžu maiņa un vadība pakāpeniski pāriet znota Ulvja un meitas Līgas rokās. "Klaipiņu" kāpostu lauki vienmēr bijuši ļoti skaisti, bet pašlaik pats Juris teic, ka tie esot pa kārtai labāki, un paskaidro: "Pa kārtai – tas ir desmit reižu!"

Tik tiešām, ņemot vērā visas šāgada likstas ar salnām un lietavām, kas radīja problēmas ļoti daudziem audzētājiem, "Klaipiņu" skaistie kāposti priecēja acis un sirdis visiem lauka dienas apmeklētājiem. Šo pasākumu septembra sākumā kopā ar "Klaipiņu" saimniekiem rīkoja SIA "IR", firma "Syngenta", SIA "Augu Audzēšanas Serviss", "SIA "Agrimatco Latvia", SIA "SilJa" un SIA "Amazone". Pasākuma dalībniekiem bija daudz ko redzēt un apspriest.

