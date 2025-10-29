Ja ar durvju rokturi vai kādas mēbeles stūri ģipškartona sienā izsists caurums, defektu var novērst, izgriežot bojāto rīģipsi un tā vietā nostiprinot ielāpu.

Dažādu izmēru defektiem

Lai aizdarītu caurumu ģipškartona sienā, vajadzīga neliela izmēra tāda paša biezuma rīģipša loksne. Ar asu celtniecības nazi izgriež kvadrātu, 2 cm lielāku (katrā virzienā) par bojājumu. 

Ielāpu uzliek uz bojātās vietas un apvelk ar galdniecības zīmuli. Ar ģipškartona zāģi izgriež bojāto vietu, pirms tam ar metāla profilu detektoru pārliecinoties, ka otrpus sienai nav elektrības vadu. Drošības nolūkos atvieno strāvas piegādi.

