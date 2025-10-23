Jauno 'Pöttinger Terradisc HT 12000' disku kultivatoru var izmantot dažādos veidos: kultivēt rugājus, sagatavot sēklas gultni smagās un sausās augsnēs ar lielu ražas atlieku daudzumu.
Tas padara šo kultivatoru par svarīgu instrumentu augsnes saudzējošai apstrādei. Piekabināmais, horizontāli salokāmais disku kultivators ir paredzēts augstas veiktspējas darbībai ar traktoriem, kuru jauda ir no 450 līdz 720 zirgspēkiem. Ar 12,5 metru darba platumu tas papildina ekspluatācijā jau pārbaudītos Terradisc 8001 T un Terradisc 10001 T, kuru darba platums ir attiecīgi astoņi un desmit metri.
Arī jaunā disku kultivatora modeļa pamatā ir jau ekspluatācijā pārbaudītā un labi novērtētā Twin Arm sistēma ar diviem disku turētājiem un diviem ieliektiem diskiem uz katra stiprinājuma kronšteina. Tā kā stiprinājuma kronšteiniem ir 380 mm plata saskare ar rāmi, diski notur savu līniju pat smagas un sausas augsnes apstākļos, nodrošinot stabilu rezultātu.
Bezapkopju nepārtrauktā aizsardzība pret akmeņiem ļauj diskiem sasniegt augstu sākotnējās nospriegošanas līmeni.
Arī disku diametrs un novietojums saglabājas bez izmaiņām. Asā leņķī uzstādītie 580 mm rievotie vai vienkāršie ieliektie diski ir lieliski piemēroti intensīvai augsnes apstrādei un seklai augsnes apstrādei no 5 cm dziļuma.
Ar 12,5 metru plato disku kultivatoru Pöttinger atklāj jaunas pielāgošanās iespējas lauku kontūrām. Mašīnas platums ir sadalīts četrās rāmja sekcijās. Tās savstarpēji neatkarīgi pielāgojas jebkuram nelīdzenumam – iekšējo sekciju pārvietošanās leņķis ir no -3° līdz +6°, bet ārējo sekciju – no -4,5° līdz +4,5°. Tas nozīmē, ka
disku kultivators var droši pielāgoties augsnes kontūrām pat sarežģīta reljefa apstākļos.
Lai nodrošinātu visām rāmja sekcijām vienādu spiedienu uz augsnes virsmu, tās var iepriekš hidrauliski saspriegot pa pāriem, lai tās atbilstu augsnes apstākļiem.
Kopā ar lielizmēra dubultā balsta riteņiem tiek nodrošināta precīza dziļuma kontrole, ar centrālo transportēšanas šasiju un aizmugurējo veltni ar integrētu amortizācijas sistēmu tiek panākts vienāds augsnes apstrādes dziļums visā mašīnas platumā.
Terradisc HT 12000 plašā hidrauliskās regulēšanas iespēju izvēle padara to īpaši ērtu lietotājam. Četri divpusējas darbības vadības vārsti ar pārdomātiem iepriekšējiem iestatījumiem regulē visas galvenās funkcijas un iestatījumus, piemēram, darba dziļumu, lauka malas novietojumu, diska sekciju spiedienu uz augsni un sānu vilces korekciju. Darba dziļums tiek iestatīts hidrauliski ar grozāmām starplikām, kas ļauj darba dziļumu precīzi regulēt ar 9 mm soli.
Aizmugurējais veltnis balsta disku kultivatora svaru lauka galos, saudzējot augsni apgriešanās laikā. Jūgstieņa garums nodrošina lielu stūrēšanas leņķi – līdz pat 85°, kas ļauj veikt asus pagrieziena manevrus, arī izmantojot mašīnu kopā ar platiem traktoriem.
