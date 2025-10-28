Rudenī atskatāmies uz vasaras sezonu un vērtējam izaudzēto. Šoreiz savā pieredzē un atziņās tomātu audzēšanā dalās stādaudzētavas Karlsoni saimnieki Līga un Vitauts Karlsoni no Jelgavas novada.

Karlsoni ik pavasari piedāvā iegādāties dažnedažādus tomātu, garšaugu, dārzeņu un puķu stādus. Taču, kad stādu tirdzniecība beigusies, siltumnīcā vieta tiek atvēlēta tomātiem. 

“Audzējam ap 60 tomātu šķirņu visām gaumēm un katru gadu izmēģinām 10–15 jaunu šķirņu – kaut ko atmetam, bet labākās paturam. Sezonas sākumā mūsu siltumnīcas ir aizņemtas ar citiem stādiem, tāpēc tomātus visbiežāk sanāk iestādīt tikai jūnija sākumā,” stāsta Līga. Saimnieki tomātus audzē specialās kūdras renēs, izmantojot pilienlaistīšanas sistēmu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē