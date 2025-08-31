Čehu ražotājs "Bednar" ir laidis klajā jaunu 12,3 metru 'Cambridge' veltni 'Galaxy GE 12300'.
Šis ir vēl lielāks modelis pēc modeļiem ar darba platumu 6,3 un 8,3 metri, kas tika prezentēti pirms gada.
Jaunajam produktam, kas sver gandrīz 10 tonnu, ir pastiprināta šasija, kas atbalsta piecas šarnīrveida sekcijas, mainīgus gludus 500 mm elementus un zobainus 530 mm elementus. Vārpstas galā uzstādītā saspiešanas atspere rada pastāvīgu spiedienu uz visiem segmentiem, tādējādi ierobežojot brīvkustības rašanos sistēmā. Jāatzīmē arī, ka
hidrauliskā sistēma nodrošina vienmērīgu mašīnas svara sadalījumu visās sekcijās.
Cambridge Galaxy GE 12300 ir aprīkots ar platām 500/50-17 riepām. Veltni var aprīkot arī ar sliežu irdinātājiem un Crushbar izlīdzināšanas stieni lielu augsnes cilu irdināšanai. Tam ir hidrauliska regulēšana. Ar šo agregātu, uzstādot Alfa Drill 800 sējmašīnu, ir iespējams sēt arī segkultūras.
