Vācu jaunuzņēmums "Tiefgrün" ir izstrādājis unikālu lauksaimniecības mašīnu, kas izmanto karstu (verdošu) ūdeni, lai ļoti precīzi kontrolētu nezāles kultūraugu rindās.
Mašīna pirmo reizi tika prezentēta Nīderlandē "Bio Velddag" izstādē.
Tāpat kā lāzerravētāji, arī Tiefgrün karstā ūdens iekārta ir aprīkota ar kamerām, kas spēj atšķirt nezāles no kultūraugiem, un pašmācības algoritmu, kas garantē augstu efektivitāti.
Tiefgrün pašlaik ir divas programmas – bietēm un burkāniem, taču tiek izstrādātas arī programmas citiem kultūraugiem.
Tiklīdz kamera konstatē nezāli, īstajā brīdī tiek aktivizēta sprausla, kas ar lielu precizitāti uz nezālēm izsmidzina 95–100 grādu C ūdeni ar 6 bāru spiedienu. Šis augstais spiediens rada atveri ap augu, kas uzlabo nezāļu apkarošanas procesu. Iekārta var iznīcināt nezāles līdz 4 cm diametrā. Katrā iekārtā ir 30 karstā ūdens sprauslas aptuveni 15 cm platā joslā. Tas nozīmē, ka ik pēc 5 mm ir pa vienam smidzinātājam. Lai ierobežotu termiskos bojājumus kultūraugiem nezāļu tuvumā, tie vienlaikus tiek apsmidzināti ar aukstu ūdeni. Šim nolūkam zem katras iekārtas ir vēl 15 sprauslu.
Jaunajai četrrindu Tiefgrün lauksaimniecības mašīnai ir 800 litru tvertne un dīzeļdegvielas deglis, kas uzsilda ūdeni uz vietas. Atkarībā no nezāļu spiediena dīzeļdegvielas patēriņš ir aptuveni 5 litri uz hektāru. Atkarībā no nezāļu daudzuma un darba apstākļiem iekārtas faktiskais ātrums ir aptuveni 2 km/h. Tas ir ievērojami ātrāk nekā lāzerravētājiem. Vēl viens interesants fakts – iekārta iznīcina aptuveni 75% nezāļu.
Un Tiefgrün ir daudz lētāka nekā tradicionālās lāzerravēšanas iekārtas (pēc ražotāja teiktā, tās cena ir 125 000 eiro par iegādi vai 28 000 eiro par gada nomu).
