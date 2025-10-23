Beļģu zinātnieki no Ģentes universitātes pēc virknes eksperimentālu novērojumu secinājuši, ka cilvēki, kuri pilnībā brīvi zina vismaz divas valodas, ir ievērojami pasargātāki pret Alcheimera slimību: viņiem šīs raksturīgās vecuma slimības simptomi sāk parādīties vidēji par pieciem gadiem vēlāk nekā tiem senioriem, kuri zina tikai vienu valodu.
Tas noskaidrojies aptuveni gadu ilgos pētījumos, iesaistot brīvprātīgos, no kuriem puse zināja vienu valodu, otra puse – divas, un abu grupu pārstāvjiem konstatēja gēnus, kas atbildīgi par Alcheimera slimības attīstību. Tāpat eksperimenta maksimālas uzticības nolūkā pētnieki ņēma vērā dažādus faktorus, kas varētu ietekmēt rezultātus: profesiju, izglītības līmeni, sociālo un ekonomisko statusu.
Pētnieki atzinuši, ka tādas savdabīgas aizsardzības mehānisms pret iespējami agrāku šīs smagās slimības attīstības sākšanos gan joprojām palicis pilnībā neizskaidrots. Izvirzīts pieņēmums, ka vismaz divu valodu zināšana sekmē to, ka smadzenes gūst sistemātisku treniņu saistībā ar to spēju pārslēgties no viena centra uz otru, tādējādi pasargājot savas šūnas no izmiršanas. Tāpēc, iespējams, tieši tas vēlāk palīdz labāk kompensēt slimības attīstības raisītos traucējumus. Turklāt pētījumā vēl arī konstatēts, ka cilvēkiem, kuri zina vismaz divas valodas, smadzeņu blīvums arī ir lielāks nekā tiem, kuri zina tikai vienu valodu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu