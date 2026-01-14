Jeruzalemes universitātes pētnieki profesora Elada Grosa vadībā izstrādājuši jaunu un efektīvu divslāņu aizsarglīdzekli dzelzij, kas nodrošina praktiski absolūtu (99,6%) aizsardzību pret koroziju jeb rūsu.
Pētniekiem izdevies apvienot ārkārtīgi smalku molekulāro slāni ar izturīgu polimēru pārklājumu. Rūpniecībā, būvniecībā un transportā plaši izmantotā dzelzs diemžēl joprojām palikusi neizturīga pret mitruma un gaisa iedarbību, kas regulāri noved pie nevajadzīgiem izdevumiem remontam un konstrukciju nomaiņai. Protams, jau ir izstrādāti dažādi pretrūsas līdzekļi, taču tie visi laika gaitā tomēr zaudē savu efektivitāti.
Jaunais aizsarglīdzeklis sastāv no divām daļām: tā dēvētais bāzes slānis un N – heterocikliskais karbens, kas molekulārajā līmenī stingri savienojas ar dzelzs virsmu, kā arī papildu polimēra kārta, kas cieši pieguļ pirmajam slānim. Tāds savienojums iegūst ilgmūžīgu un noturīgu aizsardzību pret agresīvu vidi, ieskaitot ilgstošu sālsūdens iedarbību.
Laboratorijas pētījumu gaitā izdevies fiksēt ievērojamu korozijas līmeņa samazināšanos salīdzinājumā ar tradicionālo pretrūsas līdzekļu izmantošanu. Profesors Gross uzsvēris, ka šis izgudrojums palīdzēs ne tikai pagarināt dzelzs konstrukcijas kalpošanas mūžu, bet arī būtiski samazināt tās apkalpošanas izmaksas. Turklāt, viņaprāt, šo tehnoloģiju varētu itin plaši izmantot dažādās nozarēs – no būvniecības līdz infrastruktūras objektiem un tamlīdzīgi.
