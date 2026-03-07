Portugāļu pētnieki vienā no saviem jaunākajiem pētījumiem novērtējuši kofeīna un citu kafijā esošo aktīvo vielu ietekmi uz tiem bioloģiskajiem procesiem, kas saistīti ar novecošanu.
Kafijas galvenajām sastāvdaļām, piemēram, tam pašam kofeīnam un hlorogēnajām skābēm, piemīt antioksidējošas un pretiekaisuma īpašības, un tas dod iespēju tām ne tikai stimulēt organismu, bet arī veic labvēlīgu ietekmi uz tā vispārējo funkcionēšanu.
Pētījumā apkopoti un izanalizēti vismaz 50 epidemioloģiskie pētījumi, kas aptver aptuveni trīs miljonus cilvēku, un tajā aplūkotas kafijas lietošanas likumsakarības dažādos reģionos un dažādās etniskajās grupās. Pētnieki salīdzināja kafijas lietošanas līmeni ar mirstības, veselīgas dzīves ilguma un vecuma slimību rašanās biežuma rādītājiem. Rezultāti apliecināja, ka mērena kafijas lietošana saistīta ar vismaz 17% mirstības samazināšanos saistībā ar visiem iespējamajiem iemesliem, kā arī tā saistīta ar tādu slimību daudzuma samazināšanos, kas saistītas ar novecošanu, un ar veselīgas dzīves ilguma palielināšanos vismaz par 1,8 gadiem. Līdztekus uzsvērta arī vecāka gadagājuma cilvēku kognitīvo funkciju un fiziskā stāvokļa uzlabošanās. Pat vēl vairāk – kafija ļoti labvēlīgi spējot ietekmēt sirds asinsvadu, onkoloģisko un respiratoro slimību sekmīgu ārstēšanu. Un tas katrā ziņā apstiprina hipotēzi par kafijas normalizējošo ietekmi un organisma fizioloģiskās sistēmas stabilizējošu līdzekli. Tāda pieeja jau pieprasa nopietni pārskatīt visus iepriekšējos tradicionālos priekšstatus par kafiju kā vienkāršu stimulētāju.
