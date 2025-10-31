Nīderlandes lauksaimniecības tehnikas ražotājs Samon iepazīstinājis ar jaunu sīpolu kombaina SU2L modeli.
Jaunajam agregātam ir līdzīgas īpašības kā SU2LS modelim, taču tas ir mazāks izmēros, sver mazāk nekā 3500 kg, un tam ir šaurāks sijāšanas konveijers.
Standarta konfigurācijā ietilpst ežveida konveijers un 1,20 m plats elevators, kas nodrošina jaudu 100 tonnu stundā.
Citas atšķirības no iepriekšējā modeļa ir hidrauliskās izlīdzināšanas trūkums un mazāks pacelšanas leņķis. Tāpat, pateicoties mazākām riepām, klīrenss ir 3,90 metri.
Šogad tirgū jau ir nonākušas sešas jaunās SU2L sīpolu novākšanas kombainu vienības, kas maksā par 9000 eiro mazāk nekā SU2LS.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem