Kokrūpniecības un mežsaimniecības uzņēmuma SIA "Stiga RM" 92 miljonu eiro vērtā lielformāta un nestandarta bērza saplākšņa rūpnīca "Norupe" Ogres novada Tīnūžu pagastā pēc pabeigšanas plāno eksportēt saplākšņa produkciju par 120 miljoniem eiro gadā, piektdien jaunās rūpnīcas laika kapsulas iemūrēšanas pasākumā sacīja "Stiga RM" īpašnieks un valdes priekšsēdētājs Andris Ramoliņš.
Viņš informēja, ka rūpnīcas pirmā kārta darbu sāks 2026. gada decembrī. Pirmajā kārtā tiek investēti 32 miljoni eiro plus seši miljoni eiro, kas investēti, iegādājoties kokzāģētavu "Norupe".
Pirmās kārtas ražošanas platība būs 14 500 kvadrātmetru un tiks radītas 50 jaunas darbavietas. Pirmās kārtas ražošanas jauda plānota 50 000 kubikmetru finiera gadā.
Savukārt rūpnīcas otro kārtu plānots pabeigt līdz 2029. gadam, teica Ramoliņš. Otrās kārtas ražošanas platība būs 18 500 kvadrātmetru un tiks radītas 200 jaunas darbavietas. Plānotā ražošanas jauda būs 80 000 kubikmetru saplākšņa gadā. Investīcijas otrajā kārtā plānotas 54 miljonu eiro apmērā.
Ramoliņš stāstīja, ka
"Stiga RM" paplašināšanās un jaunu rūpnīcu izveides mērķis ir panākt, lai visa Latvijā iegūtā koksne tiktu apstrādāta tepat uz vietas un netiktu eksportēta neapstrādāta koksne, bet gan augstas pievienotās vērtības koksnes produkti.
Ramoliņš arī uzsvēra, ka 60% no jaunajai rūpnīcai paredzētajām iekārtām tiks izgatavoti "Stiga RM" metālapstrādes rūpnīcā Tukumā.
Kopumā 99% no jaunās saplākšņa rūpnīcas saražotās produkcijas plānots eksportēt uz vairāk nekā 60 valstīm, teica Ramoliņš.
Gandrīz 40% no kopējām 92 miljonu eiro investīcijām jeb 34,6 miljonus eiro nodrošinās uzņēmuma pašu finansējums, 47,4 miljonus eiro veido "OP Corporate Bank" kredīti, savukārt 10 miljonu eiro aizdevumu piešķir AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" programmā "Lielo un vidējo komersantu investīciju aizdevumi ar kapitāla atlaidi".
Jau ziņots, ka "Stiga RM" par jaunās rūpnīcas būvniecību noslēgusi līgumu ar būvuzņēmumu "BauArt".
Jaunā rūpnīca atradīsies teritorijā, kur vēsturiski darbojās kokzāģētava. Ražotnes attīstība paredzēta divās kārtās, un pilnībā to plānots pabeigt līdz 2029. gadam. Projekta kopējās izmaksas sasniegs apmēram 92 miljonus eiro, piesaistot arī valsts līdzfinansējumu.
Tā būs trešā "Stiga RM" kokapstrādes ražotne, un katra no tām tapusi sadarbībā ar "BauArt".
"Stiga RM" grupa, kurā ietilpst "Stiga RM", SIA "Stiga RM Nami", SIA "Stiga RM Distribution", SIA "Stiga RM Transports", SIA "Stiga RM Metāls" un SIA "Stiga RM mežs", 2024. gadā strādāja ar 97 miljonu eiro apgrozījumu un desmit miljonu eiro peļņu.
Savukārt mātesuzņēmums "Stiga RM" 2024. gadā strādāja ar 80,059 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 4,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās divas reizes un bija 9,961 miljons eiro.
"Stiga RM" reģistrēta 1994. gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,921 miljons eiro. Kompānija pieder Ramoliņam piederošajai "Stiga RM pārvaldībai".
