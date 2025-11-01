Itāļu tehnikas ražotājs "Dieci" prezentējis jaunu 'Agri Pivot' sērijas teleskopisko iekrāvēju lauksaimniecībai ar pacelšanas augstumu līdz 5,2 metriem un celtspēju līdz 3500 kg.
Agri Pivot ir pieejams ar divpakāpju hidrostatisko transmisiju un Shift-on-Fly transmisiju. Teleskopiskais iekrāvējs ir pieejams modifikācijās ar jaudu no 74 līdz 155 ZS.
Maksimālais braukšanas ātrums ir 40 km/h. Iekrāvēju vada, izmantojot kursorsviru.
Dubultais šarnīra punkts starp priekšējo un aizmugurējo rāmi nodrošina Agri Pivot manevrētspēju un stabilitāti.
Dzinējs atrodas aizmugurē, tāpēc tas neaizsedz skatu.
