Jau kopš 1969. gada ASV meklēja vairs tikai puslīdz cienījamu iespēju aizvākties no Vjetnamas, nepiedzīvojot pārāk lielu apkaunojumu.

Pēc 2. Pasaules kara viena no vēsturiski agresīvākajām pasaules valstīm Francija pat nedomāja atteikties no koloniālās politikas, vēl pietiekami ilgi risinot asiņainus karus nolūkā saglabāt savulaik sagrābtās teritorijas. Viens no šādiem Francijas okupētajiem valdījumiem bija arī Indoķīna, kuras teritorijā mūsdienās izveidojušās trīs neatkarīgas valstis – Vjetnama, Kambodža un Laosa.

Franču okupantu patriekšana

Savulaik japāņu okupācijas laikā tur bija izveidota marionešu “neatkarīgā valsts”, taču vienlaikus aizvien jūtamāk pieņēmās spēkā tautas kustība par īstu neatkarību. Japānas kapitulācijas dienā, 1945. gada 2. septembrī, kreisas ievirzes patriotiskā kustība “Vjetmiņ”, kuru vadīja komunisti, paziņoja par Vjetnamas Demokrātiskās Republikas (VjDR) proklamēšanu. Taču Francija neatzina VjDR, turklāt pieprasīja arī tūlītēju “Vjetmiņ” atbruņošanos. Ņemot talkā vēl arī britu un ķīniešu gomindāniešu karaspēku, frančiem izdevās atjaunot kontroli galvenajos savas koloniālās administrācijas balsta punktos. Vjetnamas mežos uzliesmoja partizānu karš. Pēc tā, kad 1950. gadā pilsoņu karā Ķīnā uzvarēja Mao vadītie komunisti jeb tātad maoisti, no jaunizveidotās Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) sāka pieplūst atbalsts vjetnamiešu kustībai “Vjetmiņ”, galvenokārt ieroču veidā, un karā pamazām iestājās lūzums.

Frančiem izšķirīgi svarīga bija uz robežas ar Laosu esošās vjetnamiešu pilsētiņas Djenbjenfu noturēšana savās rokās: kopš 1953. gada novembra tur bija sakoncentrēts 15 000 karavīru liels kontingents, galvenokārt Ārzemnieku leģiona un koloniālā karaspēka pārstāvji. Taču virkne sekmīgu Vjetnamas tautas armijas operāciju apliecināja, ka šajā frontes iecirknī franču militāristi nespēj turēties pretim, turklāt rezultātā Francijai arī nācās atzīt vispār savu sakāvi Indoķīnā.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē