Varen sarežģītam laikam mēs esam tikuši cauri. Tādam, kas krietni izpurināja “iestāvējušās” pārliecības. Arī drošības sajūtu. Uzdeva jautājumu, kurš par ko ir atbildīgs. Savulaik, lasot Džordžu Orvelu, šķita – cik labi, ka tā nevar būt patiesībā. Martā daudzi droši vien saprata, ka var gan. Mums nākas saskarties ar gluži tuviem piemēriem, kas satricina jebkuru loģiku.

Kaut vai ar šo – lai iestātos miers, ir jāturpina karš. Negribas ticēt, ka civilizācija izgājusi cauri tik garam attīstības posmam un tā arī nav atradusi jēdzīgu veidu, kā sadzīvot, kā apdzīvot un apsaimniekot šo brīnišķīgo, resursiem bagāto planētu. Un tā arī nav sapratusi, ka mēs piederam zemei, nevis otrādi. Mēs un vēl tūkstošiem sugu, kurām ir varbūt vēl lielākas tiesības mierīgi dzīvot, jo tās nav izgudrojušas kaut ko tik asprātīgu un nežēlīgu kā kājnieku mīnas.

Jā, es esmu pret karu jebkurā izpausmē, man tas šķiet cilvēku muļķības iemiesojums. Taču ir jābūt gana veiklam “virves dejotājam”, lai nobalansētu starp vēlmi palīdzēt un faktisku slaktiņa atbalstīšanu.

Vēl viens faktors, kas formē viedokli – ziņa un ziņnesis. Visumam nudien ir humora izjūta! Tiec nu, cilvēk, skaidrībā, ko darīt, ja ziņa rezonē, bet avots, kas to pauž, nē? Ja principā tā kā varētu piekrist, ja vien... ja vien to teiktu kāds cits. Apmēram kā nereti Saeimā – priekšlikums tīri labs, ja vien tas nenāktu no opozīcijas puses, bet opozīcijas idejas nav “smalki” atbalstīt...

Bet savu izpratni par morāli, ētiku un vērtībām mums nāksies gan koriģēt. Arī savu taisnīgo sašutumu un vēlmi tiesāt, piekarināt birkas un vispārināt. To uzstājīgi pieprasa šis laiks arī no astroloģijas viedokļa.

Pats sliktākais scenārijs nav piepildījies, paldies Dievam, taču lielo transformāciju gads patiesībā vēl tikai knapi sācies. Nākamais atslēgas pagrieziens – aprīļa vidū un tad – maija beigās, kad atrašanās vietu nomainīs Saturns, ieejot AUNĀ.

Kad pārmaiņu ēras aizsācējs Plutons pārcēlās uz ŪDENSVĪRA zīmi, mēs rakstījām, ka nāksies pārskatīt to, kas ir mūsu domubiedri un sabiedrotie un pēc kādiem kritērijiem tos izvēlamies.

Nu tas ir reāli redzams lielajā politiskajā arēnā un arī mazākos mērogos droši vien. Ja tu lasi šo rakstu, tad mēs droši vien (vismaz lielos vilcienos) jo- projām esam uz viena viļņa, savā veidā sabiedrotie, kas cenšas noorientēties šajā haosā, atrast savas vērtības un pamatojumu tām, pārbaudīt to caur savu pieredzi, nevis lēkāt līdzi tam, kurš “skaļāk kliedz”. Vienalga, vai tas būtu feisbuka ietekmelis, plašsaziņas līdzekļa komentētājs vai kāds no tribīnes. Ir lietas, kas saglabā savu uzticamību cauri gadu tūkstošiem, – pasauli veidojošie pamatelementi (stihijas), planētu un ciparu arhetipi, augu un krāsu ietekme mijiedarbībā ar cilvēku... Un tā tālāk. Tas, par ko mēs “SPĪGANĀ” stāstām. Paldies, ka joprojām to lasi, un, cerams, tas savā veidā palīdz “noturēties uz virves”.

Dienā (patiesībā – naktī), kad top šī ievadsleja, aptumsumu koridors vēl nav beidzies un Saules aptumsums vēl nav bijis. Ļoti iespējams, ka tas izmainīs vēl kaut ko lielajā bildē, tomēr man gribas cerēt, ka vismaz vēl kādu laiku mēs – es un tu, un “SPĪGANA” – būsim sabiedrotie, viena ceļa gājēji, meklētāji un arī atradēji.

Lai tev šis pavasaris auglīgs un mierīgs, lai atliek laika un spēka parūpēties par to pasaules daļu, kura tavā apgādībā. Kur nekrīt jauši un nejauši lādiņi un nesprāgst mīnas. Kur droši var apciemot Meža māti. Kur līdzās omulīgām mājām top vagas un dobes, kur auglīga zeme un draudzīgi Dabas gari! Kur tie, kas patiešām ir tavējie. Un kur laiks un vēlme palasīt arī šo “SPĪGANU”.

