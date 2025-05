Fjodors Dostojevskis pilnībā neapšaubāmi ir viens no ievērojamākajiem un pazīstamākajiem rakstniekiem un domātājiem pasaulē. Viņa daiļrade ļoti būtiski ietekmējusi literatūras attīstību un kopumā arī visas cilvēces garīgo attīstību. Viņa darbu personāži dzīvo savu atsevišķo dzīvi, pilnībā nepakļaujoties cēloņu un seku likumībām vai kopumā visa sacerējuma sižetiskajam ritējumam.

Autors nevis vienkārši apraksta, bet gan it kā pats izdzīvo savu varoņu traģēdijas, un saistībā ar to viņš nodēvēts par vienu no tikumiski visdziļākajiem rakstniekiem, īstenu “spalvas psihologu” un cilvēku dvēseļu pētnieku.

Laikam jau ne gluži velti amerikāņu multimiljardieris un tagad arī politiķis un valstsvīrs Īlons Masks nesen atzinis, ka Fjodora darbi ir ievērojami labāki par lielāko daļu mūsdienu grāmatu, kas veltītas psiholoģijai. Kāds sociālo tīklu lietotājs savā profilā bija publicējis fragmentu no romāna “Brāļi Karamazovi”, kurā sirmgalvis aicina varoni nemelot pašam sev, jo melis nav spējīgs atšķirt patiesību par sevi un apkārt esošo pasauli, tāpēc pārstāj cienīt gan pats sevi, gan citus ļaudis. Masks, kuru pilnībā pamatoti var uzskatīt par vienu no svarīgākajām politiskajām figūrām mūsdienu ASV, uz to reaģējis viennozīmīgi: “Taisnība,” tieši tā arī piebilstot, ka, viņaprāt, lielākā daļa psiholoģijai veltīto grāmatu nespēj pat pietuvoties jau tikai šim vienam citātam.