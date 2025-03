Cilvēki cenšas izgudrot laika mašīnu, lai gan paši to jau sen radījuši, sadalot pasauli laika joslās. Dzīvot bez tagadnes, nokļūt vakardienā, spert trīs stundu ilgu soli – viss ir iespējams!

Fakts: 3,5 stundas garš solis.

Kur: Afganistānas un Ķīnas robeža.

Šķērsojot šo robežu, pulksteņa rādītāji jāpagriež uzreiz 3,5 stundas uz priekšu. Pasaulē nekur citur nav tādas vietas, kur viens šāds solis būtu uzreiz tik liels.

Fakts: Saules riets pusnaktī.

Kur: Ķīna.

Ķīna ir viena no garākajām valstīm pasaulē – no rietumiem līdz austrumiem ir 5700 kilometru. Līdz revolūcijai 1949. gadā šī valsts bija iedalīta piecās laika zonās, taču Lielais stūrmanis Mao Dzeduns izlēma, ka tas izskatās pēc separātisma, tāpēc ieviesa valstī vienotu jeb tā dēvēto Pekinas laiku. Tāpēc, piemēram, Tibetā saules riets “kavējas” vismaz par piecām stundām un tas notiek teju vai precīzi pusnaktī.

Fakts: Uzlēcošās saules zeme.

Kur: Tālie Austrumi.

Uzskata, ka uz Zemes pirmie jaunās dienas ausmu sagaida japāņi – tāpēc šo zemi vēl dēvē arī par Uzlēcošās Saules Zemi. Izrādās – pilnībā aplami! Patiesībā Krievijas Piejūras novada Vladivostokā saule atbilstoši Grīnvičas laikrādim uzlec veselu stundu agrāk nekā Tokijā.

Fakts: Viļņotais laiks.

Kur: Himalaji.

Laikam jau gluži pamatoti Himalaju kalnu grēdu dēvē par vienu no pasaulē vismistiskākajām vietām. Turklāt šo viedokli atbalsta ne tikai filozofi un zinības pārvaldošie viedie, bet arī viseksaktākie mūsdienu ģeogrāfi. Viena no īpatnībām ir tā, ka Himalaji šķērso vairākas valstis ar atšķirīgām laika zonām, kā rezultātā ceļotājam, kurš izlēmis, piemēram, noiet visus tā garuma 1000 kilometrus, ceļā nāksies sešas reizes pārgriezt pulksteņa rādītājus: uz Indijas un Nepālas robežas – par 15 minūtēm uz priekšu; uz Nepālas un Indijas – attiecīgi 15 minūtes atpakaļ; uz Indijas un Ķīnas robežas – 2,5 stundas uz priekšu; uz Ķīnas un Butānas robežas – 2 stundas atpakaļ, uz Butānas un Indijas robežas – vēl pusstundu atpakaļ, bet uz Indijas un Mjanmas (Birmas) robežas – stundu uz priekšu.

Fakts: Dzīve bez tagadnes.

Kur: Datumu maiņas līnija (DML).

Tā ir nosacīta līnija, kas Klusajā okeānā iet pa 180. meridiānu. Šķērsojot DML virzienā no rietumiem uz austrumiem, var atgriezties par 24 stundām atpakaļ, proti, “vakardienā”, savukārt virzienā no austrumiem uz rietumiem var aizkļūt diennakti uz priekšu jeb “rītdienā”. Uz šīs līnijas “šodiena” jeb tagadne ir absolūti efemērs jēdziens.

Fakts: No ceturtdienas uz trešdienu.

Kur: Ratmanova (Krievija) un Kruzenšterna (ASV) salas.

Šos divus sauszemes gabalus atdala tikai četri kilometri jūras. Parastā motorlaivā šo attālumu varētu mērot aptuveni 15 minūtēs, taču... Atbilstoši Grīnvičas laikam, izrādās, šīs salas atdala precīzi 21 stunda! Ja, piemēram, Ratmanova salā ir ceturtdienas pusdienlaiks, tad Kruzenšterna salā ir pulksten trīs trešdienas dienā!

Fakts: Kājām gaisā no Anglijas.

Kur: Indija.

Indija sev izvēlējusies 5,5 stundas laika starpību ar Grīnviču, un briti jau sen zina seno gudrību: ja Anglijā apvērsīsi pulksteni kājām gaisā – redzēsi, cik patlaban pulkstenis ir Indijā.

Fakts: Trīs joslu satikšanās.

Kur: Somijas, Norvēģijas un Krievijas robežvieta.

Nelielajā ciematā, kas izvietojies šo trīs valstu robežu krustošanās vietā, ir spēkā vienlaikus uzreiz trīs laika joslas: kad Krievijā ir pusdienlaiks, tad Somijā ir pulksten 11, bet Norvēģijā – 10 no rīta.

Fakts: 15 minūšu neatkarība.

Kur: Nepāla.

Šī nelielā un ārkārtīgi pašlepnā valsts vairākus gadsimtus mēģināja atdalīties no Indijas, kas to ieskauj no trim pusēm. Lai uzsvērtu savu neatkarību, Nepāla vispirms no nevēlamā kaimiņa “atdalījās” laika ziņā: pulksteņa rādītājus pagrieza 10 minūtes uz priekšu. Pēc kāda laika ar to likās nepietiekami, tāpēc 1986. gadā jau mēreni augstprātīgā Nepālas monarhija no Indijas atdalījās vēl par piecām minūtēm.

Fakts: Vispasaules laiks.

Kur: Ziemeļu un Dienvidu poli.

Ziemeļu un Dienvidu polos visi meridiāni saiet vienā punktā, tādējādi tos nav iespējams attiecināt nevienai laika joslai. Un tāpēc pieņemts uzskatīt, ka tur ir spēkā Vispasaules laiks. Tiesa, amerikāņu antarktiskajā Amundsena–Skota stacijā, kas izvietota tieši Dienvidu polā, ir spēkā Jaunzēlandes laiks, jo tieši no turienes notiek avioreisi uz staciju.