Saldajam ēdienam – jā, jā, arī bagātie raud. Un reizēm šīs asaras pārvēršas nesliktā naudas summā. Kā šķiras mūsdienu miljardieri un cik tas viņiem izmaksā?

Romāns un Irina Abramoviči

Šķiršanās 2007. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: 300 miljoni ASV dolāru

Bijusī lidmašīnas stjuarte Irina Malandina 16 laulības gadu laikā Romānam Abramovičam dzemdēja piecus bērnus, taču šķiršanās notika pēc tā, kad sāka neapturami izplatīties informācija par Abramoviča sānsoļiem ar Darju Žukovu. Laulības šķiršanas rezultātā vēl bez 300 miljoniem ASV dolāru Irinai pienācās visu ar bērniem saistīto izdevumu segšana, kā arī viņa savā īpašumā ieguva muižu Britānijas grāfistē Vestsaseksā, divus dzīvokļus Londonā, pili Francijā un tiesības savām vajadzībām izmantot jahtu Pelorus un Abramoviča privātās lidmašīnas. Tostarp tā dēvētie biznesa aktīvi šajā procesā nebija iesaistīti.

Var piebilst, ka Abramovičs ar Darju Žukovu izšķīrās 2017. gadā, pēc kā abi pasludināja, ka saglabā draudzīgas attiecības, un saistībā ar šo procesu tā arī nav parādījusies informācija par tā finansiālo sadaļu.

Boriss Berezovskis un Gaļina Bešarova

Šķiršanās 2011. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: 350 miljoni ASV dolāru

Ar Gaļinu Bešarovu miljardieris Boriss Berezovskis apprecējās 1991. gadā, aizejot no savas pirmās sievas Ņinas Korotkovas. Viņa otrajā laulībā pasaulē nāca divi bērni, ar kuriem Gaļina jau 1993. gadā pārcēlās uz Londonu, un kopš tā momenta laulātie praktiski vairs nedzīvoja kopā. Šķiršanās prasību sieva iesniedza tikai 2008. gadā. Tiesas lēmuma rezultātā 2011. gadā Gaļina pratās no Berezovska iegūt 220 miljonus sterliņu mārciņu, kas tolaik novērtēti ar aptuveni 350 miljoniem ASV dolāru. Lai gan var piebilst – līdz pat aizdomīgajai Berezovska nāvei Gaļina sarunās ar draugiem regulāri uzsvēra, ka “joprojām neko nav saņēmusi”. Tomēr vienlaikus zināms, ka, piemēram, māja Askotā, kurā atrada Berezovska mirstīgās atliekas, pieder tieši Gaļinai...

Vladimirs un Natālija Potaņini

Šķiršanās 2014. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: ?

Potaņini bija precējušies kopš 1983. gada, un ģimenē piedzima trīs bērni. 2013. gadā Potaņins iesniedza šķiršanās prasību, Krievijas tiesa fiksēja, ka laulība faktiski beigusi pastāvēt jau 2007. gadā, un 2014. gada februārī to šķīra. Pēc tā Natālija pauda, ka rezultātā saņēmusi 41,5 miljonus ASV dolāru, bet Potaņins apgalvoja, ka tie bijuši 84 miljoni. Savukārt 2014. gadā Britānijas Augstākā tiesa nolasīja lēmumu saistībā ar atkārtotu Potaņina iesniegumu, secinot, ka iepriekšējā zemākas instances tiesa piemērojusi nekorektus juridiskos kritērijus, pieļaujot iespēju bijušajai Potaņina sievai pieprasīt īpašuma sadali Britānijā. Bet 2019. gadā šī tiesa vispār anulēja Natālijas tiesības izvirzīt prasības pret bijušo vīru Britānijā, uzsverot, ka pretējā gadījumā vairs nebūs iespējams Britānijā apturēt “laulību šķiršanas tūrismu”. Natālija to apstrīdēja un uzvarēja apelāciju. Savukārt Potaņins 2022. gadā kārtējo reizi Britānijas Augstākajā tiesā apstrīdēja lēmumu par Natālijas tiesībām iegūt savā īpašumā pusi no Potaņina akcijām uzņēmumā “Nornikel” (un tas novērtēts ar aptuveni deviņiem miljardiem ASV dolāru) un pusi no visām dividendēm, kas izmaksātas kopš 2014. gada... Vārdu sakot, te joprojām vēl nekas nav līdz galam skaidrs.

Džefs un Makenzija Bezosi

Šķiršanās 2019. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: 35 miljardi ASV dolāru

Pāris šķīrās pēc 25 gadu kopdzīves. Savulaik viņi bija iepazinušies, strādājot tā dēvētajā hedžfondā D.E.Shaw Ņujorkā, bet pēc pārcelšanās uz Sietlu Makenzija aktīvi palīdzēja Bezosam izveidot Amazon. Atbilstoši šķiršanās nosacījumiem Makenzija saņēma 4% brīvā apritē esošu Amazon akciju, kuru vērtība pārsniedza 35 miljardus ASV dolāru. Savukārt Bezoss sev paturēja visu aerokosmosa uzņēmumu Blue Origin un izdevumu The Washington Post. Pēc šķiršanās Makenzija paņēma atpakaļ savu meitas uzvārdu Skota un 14 miljardus ASV dolāru ziedoja kopumā aptuveni 1600 dažādiem labdarības fondiem, tostarp 275 miljonus dolāru – Amerikas ģimenes plānošanas federācijai, kā arī 500 miljonus – nekomerciālajai organizācijai United Way.

Bils un Melinda Geitsi

Šķiršanās 2021. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: vismaz 3 miljardi ASV dolāru

Pēc 27 laulības un kopumā vispār 34 kopdzīves gadiem pāris, kuriem piedzimuši trīs bērni, paziņoja par šķiršanos. Minēts, ka tam par iemeslu varēja kļūt Bila aizdomīgie kontakti ar finansistu Džefriju Epšteinu, kuru apsūdzēja tirdzniecībā ar mazgadīgo seksa pakalpojumiem. Vienlaikus izplatījās ziņas arī par to, ka Bils jau vairākus gadus uzturējis attiecības ar kādu uzņēmuma Microsoft darbinieci. Šķiršanās rezultātā to vērtspapīru, kurus savā īpašumā ieguva Melinda, kopējā vērtība sasniegusi vismaz trīs miljardus ASV dolāru. Pēc šķiršanās Bila un Melindas Geitsu fonda preses dienests pavēstīja, ka viņi abi paliks tā līdzpriekšsēdētāji un turpinās darboties kopīgi nolūkā veidot organizācijas jaunas stratēģijas un darbības virzienu izvēles. Taču 2024. gada maijā Melinda pameta fondu, un, kā vēstīja plašsaziņas līdzekļi, pēc šīs aiziešanas viņa ieguva tiesības 12,5 miljardus ASV dolāru izlietot dažādiem labdarības mērķiem “sieviešu un ģimenes interesēs”.

Ruperts un Anna Mērdoki

Šķiršanās 1998.–1999. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: 1,7 miljardi ASV dolāru

Pazīstamā mediju magnāta Ruperta Mērdoka pirmā sieva bija lidmašīnas stjuarte Patrīcija Bukere, un viņiem piedzima viens bērns. 1966. gadā viņi izšķīrās. Drīz Mērdoks apprecējās ar Annu Mannu, ar kuru kopā nodzīvoja 32 gadus, un šajā laulībā pasaulē nāca trīs bērni. Bet 1999. gadā arī šis pāris izšķīrās. Vēstīts, ka laulības šķiršanas procesa rezultātā Anna saņēma 1,7 miljardus ASV dolāru.

Tostarp var piebilst, ka 2014. gadā Mērdoks šķīrās arī no savas trešās sievas Vendijas Dengas, kuras dēļ izjuka viņa laulība ar Annu un ar kuru viņi kopā bija nodzīvojuši 14 gadus. Pēc tā Mērdoks atkal apprecējās, un par viņa sievu kļuva modele Džerija Hola, bet arī šai laulībai nebija lemts ilgs mūžs – to šķīra 2022. gadā. 2024. gadā tobrīd jau 93 gadus vecais Mērdoks apņēma vēl vienu sievu, un par tādu kļuva 67 gadus vecā Jeļena Žukova, kura cita starpā ir bijušās Romāna Abramoviča sievas Darjas Žukovas... māte. Var piebilst, ka pirms kāzām ar Žukovu neremdināmais Mērdoks bija pamanījies saderināties vēl arī ar Annu Lesliju Smitu, taču 2023. gada aprīlī, burtiski dažas nedēļas pēc paziņojuma par saderināšanos, to atsauca.

Sergejs Brins un Nikola Šenehena

Šķiršanās 2023. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: aptuveni 390 miljoni ASV dolāru

Juriste un filantrope Nikola Šenehena ar Maskavā dzimušo amerikāņu uzņēmēju un Google līdzdibinātāju Sergeju Brinu apprecējās 2018. gadā, un abiem tā bija otrā laulība. Viņiem piedzima meita. Taču jau 2023. gadā pāris izšķīrās, kā vēstīts avotos, saistībā ar Nikolas neuzticību, it kā veidojot mīlas romānu ar Īlonu Masku (tiesa, abi “apsūdzētie” to allaž nolieguši). Tostarp vēstīts, ka patiesībā neesot lāgā zināms, cik daudz savā īpašumā pēc šīs šķiršanās saņēmusi Nikola, taču paša Brina dokumenti, kas iesniegti Vērtspapīru un biržu komisijā, uzrādot viņa uzņēmuma Alphabet (Google mātes uzņēmums) B klases akciju krišanos laika posmā no 2023. gada maija līdz decembrim par vismaz 2,6 miljoniem dolāru. Šajā laikā Brins nav ziņojis par akciju pārdošanu vai dāvināšanu, kas parasti esot Brinam kā Alphabet direktoram un 5% akciju īpašniekam bijusi ikdienišķa lieta. Tāpēc varot ar lielu ticamības pakāpi apgalvot, ka šīs aptuveni 390 miljonus ASV dolāru vērtās akcijas atbilstoši to aktuālajai vērtībai pārgājušas Nikolas rīcībā.

Īlons Masks un Talula Railija

Šķiršanās 2012. un 2016. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: 4,2 un 16 miljoni ASV dolāru

Masks ar tobrīd 22 gadus veco Talulu iepazinās 2008. gadā, uzreiz pēc tā, kad Masks bija izšķīries ar pirmo sievu Džastinu Vilsoni, un jau pēc 10 dienām viņi saderinājās. Apprecējās tikai 2010. gadā, taču jau 2012. gadā izšķīrās, kā rezultātā Masks samaksāja Talulai 4,2 miljonus ASV dolāru. Taču šis bija īpašs gadījums. Jau pēc gada viņi atkal apprecējās! Viens ar otru. Turklāt Talula vēlāk apgalvoja, ka viņu atkalapvienošanās sākusies faktiski līdz ar iesnieguma iesniegšanu par iepriekšējās savienības likvidēšanu... Bet jau 2014. gadā Masks atkal gribēja šķirties, tomēr pēc septiņus mēnešus ilgām pārdomām atsauca savu iesniegumu. Savukārt 2016. gadā atkārtotu prasību par laulības šķiršanu jau iesniedza Talula, un viņi beidzot izšķīrās, savukārt Talula kā kompensāciju (interesanti gan – par ko?) saņēma jau 16 miljonus ASV dolāru. Ja būtu vēl dažus gadiņus pagaidījusi, runa varētu būt nevis par 16 miljoniem, bet, iespējams, par visiem 16 miljardiem, kas patlaban Maskam arī tikai tāds nieks vien ir, jo nupat jau viņš pretendē kļūt par pirmo triljona (tūkstotis miljardu) īpašnieku cilvēces vēsturē.

Donalds un Ivana Trampi

Šķiršanās 1991. gadā

Izmaksas pēc šķiršanās: 14 miljoni ASV dolāru

Patlabanējā ASV prezidenta Donalda Trampa pirmā sieva Ivana Zelņičkova dzimusi Čehoslovākijā, un viņi apprecējās 1977. gadā. 1991. gadā viņi izšķīrās, un avotos vēstīts, ka Ivanas rīcībā nonākuši 14 miljoni ASV dolāru no Trampa naudas, kā arī vēl villa Grīnvičā ar 45 istabām, dzīvoklis Trump Plaza kompleksā Ņujorkā un tiesības vienu mēnesi gadā atbilstoši saviem ieskatiem izmantot īpašumu (118 istabas) Floridā. Papildus visam tam Tramps arī piekritis katru gadu izmaksāt aptuveni 650 tūkstošus viņu kopīgo trīs bērnu uzturēšanai.

Var piebilst, ka Ivana Trampa nomira 2022. gadā, atstājot aktīvus vismaz 34 miljonu ASV dolāru apmērā. Viņas testamentā bija norādīts, ka šā kapitāla lielākā daļa savstarpēji jāsadala visiem trim viņas un Donalda bērniem: Donaldam jaunākajam, Ivankai Trampai un Ērikam Trampam. Vēl Ivana atstājusi divus nekustamos īpašumus saviem draugiem, kā arī gatavojusies vēl vienu īpašumu nodot savam bijušajam vīram Rosano Rubikondi, taču viņš pamanījās nomirt ātrāk par Ivanu. Tostarp var piebilst, ka savam bijušajam vīram Donaldam Trampam Ivana nebija novēlējusi absolūti neko.

