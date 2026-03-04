Par to, ka gaisa piesārņojums var negatīvi ietekmēt cilvēku psihi un tādējādi sekmēt viņu pašnāvnieciskās noslieces, savulaik jau pilnā balsī runājuši britu, ķīniešu, krievu un citi zinātnieki. Tāpat allaž uzsvērts, ka pacienti ar alerģiskajām reakcijām no psihes traucējumiem cieš biežāk nekā kopumā visi iedzīvotāji.
Nesen izdevumā Journal of Health Economics publicēta atskaite par vienu no jaunākajiem pētījumiem šajā jomā, ko veikuši amerikāņu speciālisti no Mičiganas un Veina universitātes. Viņu pētījuma galvenais uzdevums bija noskaidrot: vai augsta putekļu koncentrācija gaisā kādā konkrētā apvidū var atspoguļoties pašnāvību daudzumā?
Šajā pētījumā ar statistisko metožu palīdzību savākta un izanalizēta informācija par ikdienas piesārņojuma mērījumiem un pašnāvību daudzumu 24 ASV apdzīvotajās vietās laika posmā no 2006. līdz 2018. gadam. Salīdzinot datus, pētnieki centās ņemt vērā dažādus faktorus, tajā skaitā arī temperatūru, nokrišņus, vēju un citas vietējo laikapstākļu īpatnības, kā arī augu valsts bagātību attiecīgajā reģionā. Tādējādi izdevās noskaidrot, ka
līdz ar putekļu koncentrācijas pieaugumu pašnāvību daudzums diemžēl palielinās.
Proti, tajās dienās, kad alergēnu daudzums bija mērens, pašnāvības veica par 5,5% biežāk nekā tad, kad putekļu gaisā nebija vai arī to tur bija ļoti maz. Savukārt tad, kad putekļu koncentrācija sasniedza savu maksimumu, pašnāvību daudzums jau pieauga par 7,4%! Turklāt noskaidrojās arī tas, ka to cilvēku lokā, kuriem jau iepriekš diagnosticēti psihiska rakstura traucējumi vai arī viņi kaut kad agrāk no tiem ārstējušies, tādās dienās pašnāvības risks izrādījies vēl augstāks – 8,6%.
Lai pamatīgāk apstiprinātu konstatēto tendenci, pētnieki papildus vēl aplūkoja meklējumu vēsturi Google, izmantojot instrumentu Google Trends. Izrādās, augstas putekļu koncentrācijas dienās lietotāji biežāk meklējuši informāciju par depresiju un sezonālās alerģijas simptomiem, ieskaitot šķaudīšanu, deguna aizlikumu, drebuļus un graušanu acīs un kaklā. Proti, tādos periodos paralēli palielinājies fizioloģiskais un psiholoģiskais diskomforts.
Pētnieki pauduši bažas, ka novērojamās klimata izmaiņas var ievērojami pasliktināt situāciju. Saistībā ar nemitīgu temperatūras paaugstināšanos pagarinās arī augu ziedēšanas periods, kā rezultātā putekšņi ilgāku laiku lidinās gaisā, līdz ar to veidojas augstāka to koncentrācija, un tādos gadījumos pašnāvību statistika gluži noteikti var kļūt vēl biedējošāka. Tāpat vēstīts, ka, piemēram, 2024. gadā ASV pašnāvību daudzums sasniedzis augstāko punktu aizvadīto 80 gadu laikā: dzīvi pašnāvībā beiguši vismaz 50 tūkstoši cilvēku...
