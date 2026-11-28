Izgatavojam caunu lamatu kasti – savā pieredzē un praktiskos padomos dalās mednieks Indulis Burka. Ja caunām paredzētās rāmju lamatas iespējams iegādāties medību piederumu veikalos, tad pašu kasti, kurā ievieto lamatas, var izgatavot pašu spēkiem, izmantojot saplāksni vai masīvkoka dēļus.
Tas ir samērā vienkāršs darbs, kam nav nepieciešams īpaši sarežģīts vai dārgs kokapstrādes aprīkojums. Turklāt kastes izgatavošanai var izmantot arī materiālus, kas palikuši pāri no citiem saimniecības darbiem. Video Indulis Burka stāsta par savu pieredzi lamatu kastu izgatavošanā, materiālu izvēli un praktiskām niansēm, kurām vērts pievērst uzmanību. Protams, būtiski ir arī rūpēties par lamatu drošu lietošanu! Noderīga pieredze tiem medniekiem, kuri labprāt paši izgatavo dažādus medībām nepieciešamos piederumus.
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Izgatavojam caunu lamatu kasti – savā pieredzē un praktiskos padomos dalās mednieks Indulis Burka. Ja caunām paredzētās rāmju lamatas iespējams iegādāties medību piederumu veikalos, tad pašu kasti, kurā ievieto lamatas, var izgatavot pašu spēkiem, izmantojot saplāksni vai masīvkoka dēļus.
Tas ir samērā vienkāršs darbs, kam nav nepieciešams īpaši sarežģīts vai dārgs kokapstrādes aprīkojums. Turklāt kastes izgatavošanai var izmantot arī materiālus, kas palikuši pāri no citiem saimniecības darbiem. Video Indulis Burka stāsta par savu pieredzi lamatu kastu izgatavošanā, materiālu izvēli un praktiskām niansēm, kurām vērts pievērst uzmanību. Protams, būtiski ir arī rūpēties par lamatu drošu lietošanu! Noderīga pieredze tiem medniekiem, kuri labprāt paši izgatavo dažādus medībām nepieciešamos piederumus.
Lai skatītos video, pievienojies žurnāla Medības Youtube kanāla Šauj garām .7×64 programmai! Pieslēdzies un skaties!
Izgatavo caunu lamatu kastīti pats! Praktiskais seminārs #36
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👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.
Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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