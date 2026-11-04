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#dzinējmedības #lāči #šaujgarām #suņi #vilki

"Šauj garām!" #360 sērija. Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet

Žurnāls "Medības"
/
Latvijas Mediji
2026. gada 04. novembris, 12:00
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2026. gada 04. novembris, 12:00
Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

Šauj garām! Šaušanas sports, treniņi un lāču postījumi — saruna ar Juri Sprukuli. Šoreiz pie mums viesojas šautuves Ievas siera šefs un šaušanas sporta entuziasts Juris Sprukulis. Runājam par šaušanas sporta attīstību Latvijā, šautuvju iespējām un to, kāpēc regulāri treniņi ir svarīgi ikvienam medniekam.

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Ko dod laiks, kas pavadīts šautuvē? Kā treniņos iegūtās iemaņas palīdz medībās, un kā ieinteresēt jaunus cilvēkus šaušanas sportā? Pieskaramies arī federācijas 25 gadu jubilejai un pārrunājam, kas šajā laikā mainījies. Saruna aizved arī līdz lāču postījumiem un mednieku ikdienas izaicinājumiem. Kā ierasts, netrūkst pieredzes stāstu, viedokļu un atkāpju no sākotnēji iecerētā! 

Cik bieži tu dodies uz šautuvi trenēties? 

Epizodē pieminam arī projektu, kas īstenots arī Latvijā ar mērķi pasargāt medību suņus no vilku uzbrukumiem! Par to, kā tas strādā, kā izskatās!

Vestes meklē veikalā Outdoorexperts.lv (klikšķini šeit)!

Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode

Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

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Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

 

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Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Tēma
Šauj garām!
Tēmturi
#dzinējmedības #lāči #šaujgarām #suņi #vilki
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Šauj garām! Šaušanas sports, treniņi un lāču postījumi — saruna ar Juri Sprukuli. Šoreiz pie mums viesojas šautuves Ievas siera šefs un šaušanas sporta entuziasts Juris Sprukulis. Runājam par šaušanas sporta attīstību Latvijā, šautuvju iespējām un to, kāpēc regulāri treniņi ir svarīgi ikvienam medniekam.

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Ko dod laiks, kas pavadīts šautuvē? Kā treniņos iegūtās iemaņas palīdz medībās, un kā ieinteresēt jaunus cilvēkus šaušanas sportā? Pieskaramies arī federācijas 25 gadu jubilejai un pārrunājam, kas šajā laikā mainījies. Saruna aizved arī līdz lāču postījumiem un mednieku ikdienas izaicinājumiem. Kā ierasts, netrūkst pieredzes stāstu, viedokļu un atkāpju no sākotnēji iecerētā! 

Cik bieži tu dodies uz šautuvi trenēties? 

Epizodē pieminam arī projektu, kas īstenots arī Latvijā ar mērķi pasargāt medību suņus no vilku uzbrukumiem! Par to, kā tas strādā, kā izskatās!

Vestes meklē veikalā Outdoorexperts.lv (klikšķini šeit)!

Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode

Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

👉 Abonē 2027. gadam bez tematiskajiem pielikumiem.
👉 Abonē 2027. gadam ar tematiskajiem pielikumiem.

Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!

Foto: Žurnāls "Medības" / Latvijas Mediji

 

 

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties žurnāla "Medības" redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties Medību vēstkopai, un saņem aktuālo rakstu un video izlasi, ko speciāli atlasījusi žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus Medību žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Medību ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par medībām, to vēsturi, aprīkojumu, dzīvnieku uzvedību
  • Tavā e-pasta kastītē katru nedēļu
Žurnāla "Medības" galvenā redaktore Linda Dombrovska.
Linda Dombrovska.
Foto: No personiskā arhīva

 

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Ieteiktie raksti
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Tēma
Šauj garām!
Tēmturi
#dzinējmedības #lāči #šaujgarām #suņi #vilki
Reklāma
Turpini lasīt
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MEDĪBAS
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