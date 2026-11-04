"Šauj garām!" #360 sērija. Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet

Šauj garām! Šaušanas sports, treniņi un lāču postījumi — saruna ar Juri Sprukuli. Šoreiz pie mums viesojas šautuves Ievas siera šefs un šaušanas sporta entuziasts Juris Sprukulis. Runājam par šaušanas sporta attīstību Latvijā, šautuvju iespējām un to, kāpēc regulāri treniņi ir svarīgi ikvienam medniekam.
Ko dod laiks, kas pavadīts šautuvē? Kā treniņos iegūtās iemaņas palīdz medībās, un kā ieinteresēt jaunus cilvēkus šaušanas sportā? Pieskaramies arī federācijas 25 gadu jubilejai un pārrunājam, kas šajā laikā mainījies. Saruna aizved arī līdz lāču postījumiem un mednieku ikdienas izaicinājumiem. Kā ierasts, netrūkst pieredzes stāstu, viedokļu un atkāpju no sākotnēji iecerētā!
Cik bieži tu dodies uz šautuvi trenēties?
Epizodē pieminam arī projektu, kas īstenots arī Latvijā ar mērķi pasargāt medību suņus no vilku uzbrukumiem! Par to, kā tas strādā, kā izskatās!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
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Šauj garām! Šaušanas sports, treniņi un lāču postījumi — saruna ar Juri Sprukuli. Šoreiz pie mums viesojas šautuves Ievas siera šefs un šaušanas sporta entuziasts Juris Sprukulis. Runājam par šaušanas sporta attīstību Latvijā, šautuvju iespējām un to, kāpēc regulāri treniņi ir svarīgi ikvienam medniekam.
Ko dod laiks, kas pavadīts šautuvē? Kā treniņos iegūtās iemaņas palīdz medībās, un kā ieinteresēt jaunus cilvēkus šaušanas sportā? Pieskaramies arī federācijas 25 gadu jubilejai un pārrunājam, kas šajā laikā mainījies. Saruna aizved arī līdz lāču postījumiem un mednieku ikdienas izaicinājumiem. Kā ierasts, netrūkst pieredzes stāstu, viedokļu un atkāpju no sākotnēji iecerētā!
Cik bieži tu dodies uz šautuvi trenēties?
Epizodē pieminam arī projektu, kas īstenots arī Latvijā ar mērķi pasargāt medību suņus no vilku uzbrukumiem! Par to, kā tas strādā, kā izskatās!
Ja nebrauc uz šaušanas treniņiem, tad mežā nav ko iet. Šauj garām #360 epizode
Ja oktobra numurs vēl nav izlasīts, ir īstais brīdis to izdarīt! Meklē preses tirdzniecības vietās vai lasi elektroniski! Klikšķini šeit, lai iegādātos žurnālu digitāli!
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Iznācis žurnāla Medības trešais pielikums Mednieka gads!
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