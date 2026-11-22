Kā pareizi izlikt asinspēdu un iemācīt sunim pa to strādāt? Kam pievērst uzmanību apmācības laikā un kā saprast, ko suns ar savu uzvedību cenšas pateikt saimniekam?
Praktiskajā seminārā piedalās četri dažādu šķirņu suņi, kuriem jāiziet asinspēdas ar atšķirīgu vecumu – no 3 līdz pat 26 stundām. Tā ir iespēja vērot, kā katrs suns strādā, cik atšķirīga var būt viņu pieeja uzdevumam un kā saimniekam pareizi reaģēt dažādās situācijās. Asinspēdu meklēšanā svarīga ir ne tikai suņa oža un prasme sekot pēdām, bet arī saimnieka spēja savu četrkājaino palīgu saprast un nolasīt tā uzvedību. Kad sunim dot brīvību pašam pieņemt lēmumu, kad nepieciešams palīdzēt un kā nepārtraukt tā koncentrēšanos. Lai veiksmīgi atrastu ievainotu medījumu, sunim un saimniekam jākļūst par vienotu komandu, kurā abi saprot viens otru un spēj sadarboties. Kā to panākt praksē? Skaties videoklipā!
Videoklips pieejams žurnāla Medības kanāla dalībniekiem, kas abonējuši plānu Šauj garām 7×64. Pieslēdzies un skaties!
Kā izlikt asinspēdu un lasīt suni. Praktiskais seminārs #53
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Kā pareizi izlikt asinspēdu un iemācīt sunim pa to strādāt? Kam pievērst uzmanību apmācības laikā un kā saprast, ko suns ar savu uzvedību cenšas pateikt saimniekam?
Praktiskajā seminārā piedalās četri dažādu šķirņu suņi, kuriem jāiziet asinspēdas ar atšķirīgu vecumu – no 3 līdz pat 26 stundām. Tā ir iespēja vērot, kā katrs suns strādā, cik atšķirīga var būt viņu pieeja uzdevumam un kā saimniekam pareizi reaģēt dažādās situācijās. Asinspēdu meklēšanā svarīga ir ne tikai suņa oža un prasme sekot pēdām, bet arī saimnieka spēja savu četrkājaino palīgu saprast un nolasīt tā uzvedību. Kad sunim dot brīvību pašam pieņemt lēmumu, kad nepieciešams palīdzēt un kā nepārtraukt tā koncentrēšanos. Lai veiksmīgi atrastu ievainotu medījumu, sunim un saimniekam jākļūst par vienotu komandu, kurā abi saprot viens otru un spēj sadarboties. Kā to panākt praksē? Skaties videoklipā!
Videoklips pieejams žurnāla Medības kanāla dalībniekiem, kas abonējuši plānu Šauj garām 7×64. Pieslēdzies un skaties!
Kā izlikt asinspēdu un lasīt suni. Praktiskais seminārs #53
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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